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Євро впав до мінімуму з травня 2025 року (причини)

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Євро впав до мінімуму з травня 2025 року (причини)
Євро впав до мінімуму з травня 2025 року (причини)
У понеділок, 5 жовтня, євро третю сесію поспіль слабшав щодо швейцарського франка, втративши близько 0,4%. Щодо фунта стерлінгів він подешевшав на 0,3%, наблизившись до найнижчого рівня цього року, а щодо єни впав до мінімуму з 2025 року, втративши 0,6%.
Євро впав до найнижчого рівня з травня 2025 року на тлі посилення занепокоєння інвесторів політичними та фіскальними ризиками в регіоні.
Про це пише Bloomberg.
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Під час азійських торгів євро подешевшав максимум на 0,8% - до 1,1161 доллара, причому продажі з боку хедж-фондів стали одним із ключових чинників падіння. Повідомлення про те, що представники уряду Іспанії готуються до дострокових виборів, посилили занепокоєння, яке вже охопило французький ринок держоблігацій.
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За словами трейдерів, азійські фонди продавали євро за долари на спотовому ринку. Це підштовхнуло курс до рівнів, які спровокували додаткові продажі.
Трейдери уважно стежать за будь-якими ознаками поглиблення кризи на європейському ринку держоблігацій, яка може перекинутися на валютний ринок і спричинити подальше ослаблення євро, як це вже відбувалося приблизно півтора десятиліття тому. Значний борговий тягар таких ключових країн єврозони, як Франція, Італія та Бельгія, є особливою вразливістю в умовах зростання вартості запозичень.
«Ринки облігацій та валют чітко сигналізують про занепокоєння інвесторів через зростання нестабільності французького уряду та посилення побоювань щодо стану державних фінансів напередодні виборів 2027 року», — сказав старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хомін Лі.
Ед Ярдені, президент і головний інвестиційний стратег Yardeni Research Inc., зазначив, що Франція може опинитися на порозі повномасштабної боргової кризи.
За матеріалами:
Finance.ua
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