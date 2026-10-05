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Бізнес вимушений скорочувати працівників через атаки рф

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Звільнений працівник
Звільнений працівник
Через російські удари український бізнес втрачає виробничі та логістичні потужності, а разом із ними — робочі місця. Лише за останній місяць «Епіцентр» звільнив 7 000 працівників, Fozzy Group оголосила про скорочення частини офісних команд, а «АрселорМіттал Кривий Ріг» призупинив роботу після чергових обстрілів.
Такі скорочення впливають не лише на працівників великих компаній. Якщо припиняє роботу велике підприємство, труднощі можуть виникнути й у бізнесів, які з ним співпрацюють.
Про це пише work.ua.

Кому зараз простіше знайти роботу

Водночас ситуація на ринку праці залежить від професії та регіону. За словами HR-експертки Наталії Слінько, офісні працівники у великих містах часто можуть швидко знайти нове місце, оскільки їх готові наймати інші роботодавці.
Натомість людям із вузькою спеціалізацією, яка більше не має попиту, може знадобитися перекваліфікація.
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Водночас у деяких сферах попит на працівників зберігається або навіть зростає. Йдеться, зокрема, про логістику, складські технології та виробництво металоконструкцій.
Зараз на одну вакансію припадає 3,4 кандидата. Проте це не означає, що роботодавцям стало легко закривати вакансії. Значна частина людей через безпекову ситуацію шукає дистанційну роботу, а таких пропозицій недостатньо.
Ще одна особливість ринку праці — одночасний дефіцит і надлишок кадрів. Президент Всеукраїнської компанії з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зазначає, що працівників бракує практично в усіх галузях — від водіїв і логістів до медиків та менеджерів із продажу.
Тому працівники підприємств, які закриваються, можуть залишатися затребуваними на ринку після зміни професії або набуття нових навичок.
Експерти наголошують, що українців, які втратили роботу, потрібно активніше залучати до працевлаштування, зокрема через програми навчання та перекваліфікації.
Раніше ми повідомляли, що 9 із 10 українських підприємств відчувають вплив російських атак на логістику. 7% компаній зазнали прямих втрат, ще 41% — непрямих через перебої з постачанням і зростання цін.
Також Finance.ua писав, що одна година простою українських підприємств через російські обстріли може коштувати економіці країни близько 2 млрд грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ринок праціБізнес
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