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Комітет ВР рекомендував ухвалити в цілому реформу оцінки майна

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Комітет ВР рекомендував ухвалити в цілому реформу оцінки майна
Комітет ВР рекомендував ухвалити в цілому реформу оцінки майна
Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт про оцінку майна № 13435. Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 2 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.
«Прийнятий закон сприятиме підвищенню якості та прозорості оціночної діяльності, розвитку професійного самоврядування, а також гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами», — наголосили автори проєкту.

Що передбачає законопроєкт

За результатами роботи підготовлено комплексне оновлення законодавства у сфері оцінки майна. Документ має узгодити українські правила з правом Європейського Союзу та міжнародними стандартами.
Законопроєкт передбачає:
  • імплементацію в Україні міжнародних та європейських стандартів оцінки;
  • створення умов для проведення оцінки нерухомості відповідно до міжнародних вимог;
  • формування ефективної системи самоврядування оцінювачів через єдину саморегулівну організацію;
  • запровадження сучасної системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів;
  • створення справедливої системи дисциплінарної відповідальності у сфері оціночної діяльності;
  • впровадження механізмів досудового врегулювання спорів;
  • розширення доступу українських оцінювачів до міжнародних ринків та відкриття українського ринку для іноземних фахівців.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Верховна Рада до кінця 2026 року має ухвалити понад 40 законопроєктів, щоб Україна могла отримати близько $14 млрд міжнародного фінансування, необхідного для державного бюджету. Загальна потреба у фінансуванні становить $29,5 млрд. Для отримання наступного траншу в розмірі $4,26 млрд Верховна Рада має ухвалити щонайменше чотири ключові рішення:
  • законопроєкт щодо оподаткування посилок вартістю до €150 із-за кордону;
  • законопроєкт щодо оцінки майна;
  • постанову про створення конкурсної комісії для відбору членів Рахункової палати;
  • повернути норму щодо політично значущих осіб (PEP) у редакції, яка відповідає вимогам Європейської комісії.
Два законопроєкти (щодо оподаткування посилок та оцінки майна) мають понад 1000 поправок.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗаконопроєктиВерховна Рада
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