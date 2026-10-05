Комітет ВР рекомендував ухвалити в цілому реформу оцінки майна
Що передбачає законопроєкт
- імплементацію в Україні міжнародних та європейських стандартів оцінки;
- створення умов для проведення оцінки нерухомості відповідно до міжнародних вимог;
- формування ефективної системи самоврядування оцінювачів через єдину саморегулівну організацію;
- запровадження сучасної системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів;
- створення справедливої системи дисциплінарної відповідальності у сфері оціночної діяльності;
- впровадження механізмів досудового врегулювання спорів;
- розширення доступу українських оцінювачів до міжнародних ринків та відкриття українського ринку для іноземних фахівців.
- законопроєкт щодо оподаткування посилок вартістю до €150 із-за кордону;
- законопроєкт щодо оцінки майна;
- постанову про створення конкурсної комісії для відбору членів Рахункової палати;
- повернути норму щодо політично значущих осіб (PEP) у редакції, яка відповідає вимогам Європейської комісії.
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