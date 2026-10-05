Комітет ВР рекомендував ухвалити в цілому реформу оцінки майна

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт про оцінку майна № 13435. Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 2 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

«Прийнятий закон сприятиме підвищенню якості та прозорості оціночної діяльності, розвитку професійного самоврядування, а також гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами», — наголосили автори проєкту.

Що передбачає законопроєкт

За результатами роботи підготовлено комплексне оновлення законодавства у сфері оцінки майна. Документ має узгодити українські правила з правом Європейського Союзу та міжнародними стандартами.

Законопроєкт передбачає:

імплементацію в Україні міжнародних та європейських стандартів оцінки;

створення умов для проведення оцінки нерухомості відповідно до міжнародних вимог;

формування ефективної системи самоврядування оцінювачів через єдину саморегулівну організацію;

запровадження сучасної системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів;

створення справедливої системи дисциплінарної відповідальності у сфері оціночної діяльності;

впровадження механізмів досудового врегулювання спорів;

розширення доступу українських оцінювачів до міжнародних ринків та відкриття українського ринку для іноземних фахівців.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Верховна Рада до кінця 2026 року має ухвалити понад 40 законопроєктів, щоб Україна могла отримати близько $14 млрд міжнародного фінансування, необхідного для державного бюджету. Загальна потреба у фінансуванні становить $29,5 млрд. Для отримання наступного траншу в розмірі $4,26 млрд Верховна Рада має ухвалити щонайменше чотири ключові рішення:

законопроєкт щодо оподаткування посилок вартістю до €150 із-за кордону;

законопроєкт щодо оцінки майна;

постанову про створення конкурсної комісії для відбору членів Рахункової палати;

повернути норму щодо політично значущих осіб (PEP) у редакції, яка відповідає вимогам Європейської комісії.