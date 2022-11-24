«Вчора стався блекаут»: Галущенко повідомив, коли енергосистему України стабілізують — Finance.ua

«Вчора стався блекаут»: Галущенко повідомив, коли енергосистему України стабілізують Сьогодні 10:00 — Енергетика

У середу, 24 листопада, відбувся блекаут у енергосистемі України. Втім, її вже вдалося відновити, ввечері запрацюють атомні електростанції.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, енергетичну систему України вдалося об’єднати близько 4:00. Надвечір дефіцит в енергосистемі має скоротитися.

«Ситуація складна по всій країні. Є області, де збільшили постачання. Учора трапився блекаут у нашій енергосистемі через ці обстріли, що сталися. О 4:00 ранку вдалося з’єднати енергетичну систему, критичні об’єкти інфраструктури вдалося заживити. Відповідно, ми збільшуватимемо обсяг. Розраховуємо, що до вечора почнуть працювати атомні станції, тому скоротиться дефіцит», — пояснив міністр.

Разом з тим заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив , що станом на ранок 16 регіонів знову були заживлені. Проти ночі була відомо про заживлення Одеської, Запорізької, Чернівецької, Чернігівської, Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Харківської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також Києва. На ранок Тимошенко повідомив про заживлення ще двох регіонів — Кіровоградської та Вінницької областей.

За даними Тимошенка, у більшості областей критична інфраструктура (зокрема, водо- та теплопостачання) вже повністю підключена до живлення, а в деяких регіонах триває підключення споживачів.

Довідка Finance.ua:

23 листопада 2022 року Росія атакувала Україну ракетами. Зазначається, що під масований обстріл потрапили декілька областей. Відомо, що лише в Київській області в результаті атаки постраждали понад 30 людей.

Через удар в низці областей виникли серйозні проблеми з електроенергією. Так, у Києві ворожа ракета влучила в один з об’єктів інфраструктури. Ще під час атаки в столиці почалися екстрені відключення електроенергії.

Ворожі обстріли спровокували блекаут. В Укренерго попереджали, що відновлювальні роботи можуть затягнутися на добу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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