Україна домовилася про нову моніторингову програму МВФ: що відомо — Finance.ua
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Україна домовилася про нову моніторингову програму МВФ: що відомо

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Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів домовилися про запуск нової Моніторингової програми із залученням Ради директорів.
Про це повідомляє МВФ.
Повідомляється, що ці домовленості підлягають схваленню керівництвом МВФ. Найближчими тижнями очікується відповідне обговорення на засіданні Ради виконавчих директорів.
Мета нової моніторингової програми — забезпечити якір для макроекономічної політики та активізувати донорську підтримку України. Виконання умов цієї програми відкриє шлях до повноцінної програми з фінансуванням.
Українська сторона подавала запит на чотиримісячну Моніторингову програму із залученням Ради директорів.
Нагадаємо, раніше заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв’ю заявив, що в НБУ розраховують на повноцінну програму розширеного фінансування з МВФ у 2023 році.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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