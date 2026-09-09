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В Україні знизили плату за електроопори, щоб підключити до інтернету 1043 села

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Здешевлення оренди опор безпосередньо впливає на розвиток мереж довкола сіл
Здешевлення оренди опор безпосередньо впливає на розвиток мереж довкола сіл
Провайдерам зменшили вартість оренди електричних опор для розширення мережі інтернет у віддалених населених пунктах.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
«Роками провайдери оминали віддалені села, бо оренда електричних опор робила їх підключення економічно невигідним. Відтепер провайдери платитимуть за доступ до інфраструктури символічну 1 копійку замість 10 гривень, а зекономлені гроші вкладатимуть у розбудову мереж. Це рішення надасть можливість під’єднати до мережі 1043 населені пункти, де люди досі не мають домашнього інтернету», — сказано в повідомленні.
Пільгова ціна діє не лише на опори всередині сіл, а й на транзит кабелю із сусідніх населених пунктів. Такі умови працюватимуть довгостроково — протягом усього воєнного стану та ще рік після його завершення. Це дасть змогу провайдерам упевнено планувати інвестиції.
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Що це змінює для людей та громад

Здешевлення оренди опор безпосередньо впливає на розвиток мереж довкола сіл. Що отримають мешканці:
  • стабільний домашній інтернет у найвіддаленіших регіонах;
  • можливість вільно користуватися Дією і банківськими послугами, вчитися та працювати дистанційно.

Як зміниться економіка розбудови мереж

Нові правила зменшують фінансові бар’єри для телеком-бізнесу. Завдяки цьому провайдери зможуть вкласти зекономлені кошти в закупівлю обладнання, модернізацію вузлів зв’язку та прокладання хPON.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Тепер швидкий і стабільний мобільний інтернет має бути в кожному куточку країни — у містах, селах і навіть коли ви в дорозі.
За матеріалами:
Finance.ua
Мобільний інтернет
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