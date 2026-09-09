День фінансів: фінмоніторинг колишніх PEP, ціни на оренду, помилки в кредитній історії Сьогодні 17:36

В середу, 9 вересня, стало відомо, як прострочення, невчасно закритий кредит або велике кредитне навантаження можуть стати причиною відмови, а також які нині ціни на житло.

Кредитна історія стала одним із головних факторів, які банки та фінансові компанії враховують під час ухвалення рішення про видавання позики. Прострочення, невчасно закритий кредит або велике кредитне навантаження можуть стати причиною відмови. Про це все йдеться у статті — Помилки в кредитній історії: як їх оскаржити та уникнути відмови в позиці

«Власна справа 2.0»

В Україні стартувала оновлена програма «Власна справа 2.0», яка передбачає нову систему фінансування, додаткові надбавки до базової суми та окремі умови для пріоритетних галузей, ветеранів, ВПО й бізнесу на прифронтових територіях.

Житлові компенсації

У 2024−2025 роках держава розподілила 16,38 млрд грн на житлові компенсації для ветеранів, членів сімей загиблих захисників і захисниць України та окремих категорій ВПО за програмою Ukraine Facility.

Ціна однокімнатної квартири

У серпні 2026 року пропозиція вторинного житла в більшості регіонів України продовжила зростати. Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у серпні зафіксована на Херсонщині — $15,5 тис. Найдорожче житло традиційно у Києві: середня вартість однокімнатної квартири у серпні становила $89,5 тис.

Контроль ліміту доходу для ФОП

ПриватБанк запустив новий функціонал у мобільному застосунку «Приват24 для бізнесу» — віджет «Контроль лімітів». Тепер ФОПи можуть відстежувати обсяг надходжень і контролювати дотримання річного ліміту для своєї групи оподаткування без ручних підрахунків.

Фінмоніторинг колишніх PEP

У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт № 16051 , який, зокрема, передбачає зміни до правил фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після припинення ними виконання публічних функцій.

Кожну 5 машину в Україні продають через Дію

У серпні в Україні придбали 118 636 транспортних засобів усіх типів і в усіх сегментах ринку. Це на 7 185, або 5,7%, менше, ніж торік. Водночас кількість фізичних оформлень скоротилася на 17 594, тоді як перереєстрацій через «Дію» стало на 10 409 більше.

Гарячі лінії для бізнесу

Після обстрілу підприємцям доводиться одночасно вирішувати десятки питань — від пошкодженого майна до виконання податкових обов’язків. Щоб допомогти бізнесу швидше розібратися з такими ситуаціями, Державна податкова служба запускає в регіонах «гарячі лінії» для оперативних консультацій.

Українці б’ють рекорди з працевлаштування в Польщі

Статистика свідчить, що дедалі більше громадян України знаходить роботу в Польщі. У березні українські працівники становили 68% від загальної кількості працюючих іноземців у Польщі — 784 000 осіб.

Зарплати в одній професії різняться між регіонами на 155%