НЕК «Укренерго» закликала у разі тривалої відсутності світла звертатися до «Пунктів незламності» (карта) — Finance.ua
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НЕК «Укренерго» закликала у разі тривалої відсутності світла звертатися до «Пунктів незламності» (карта)

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У разі значної перерви в електропостачанні буде активовано роботу Пунктів незламності, повідомила НЕК «Укренерго».
«Нагадаємо, що у разі значної перерви в електропостачанні активується робота Пунктів незламності. Карту таких пунктів, розміщених по всій країні, можна подивитися тут: nezlamnist.gov.ua. Рекомендуємо одразу виписати адреси найближчих до вашого будинку пунктів».
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У пунктах безкоштовно та цілодобово будуть усі базові послуги: електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка.
«Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС. На сайті та у всіх Пунктах незламності можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин», — пояснили у НЕК.
Компанія також закликала в період відсутності електроенергії подбати про себе, про рідних і допомогти тим, хто поруч.
«Терористи можуть забрати у нас на якийсь час світло, але нашу витримку і мужність їм не зламати. Дбаємо один про одного і віримо у ЗСУ!» — наголосили у компанії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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