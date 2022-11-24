НЕК «Укренерго» закликала у разі тривалої відсутності світла звертатися до «Пунктів незламності» (карта) — Finance.ua

НЕК «Укренерго» закликала у разі тривалої відсутності світла звертатися до «Пунктів незламності» (карта) Сьогодні 15:45

У разі значної перерви в електропостачанні буде активовано роботу Пунктів незламності, повідомила НЕК «Укренерго».

«Нагадаємо, що у разі значної перерви в електропостачанні активується робота Пунктів незламності. Карту таких пунктів, розміщених по всій країні, можна подивитися тут: nezlamnist.gov.ua . Рекомендуємо одразу виписати адреси найближчих до вашого будинку пунктів».

У пунктах безкоштовно та цілодобово будуть усі базові послуги: електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка.

«Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС. На сайті та у всіх Пунктах незламності можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин», — пояснили у НЕК.

Компанія також закликала в період відсутності електроенергії подбати про себе, про рідних і допомогти тим, хто поруч.

«Терористи можуть забрати у нас на якийсь час світло, але нашу витримку і мужність їм не зламати. Дбаємо один про одного і віримо у ЗСУ!» — наголосили у компанії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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