Де в Україні є світло, інтернет і тепло: всі заклади і пункти обігріву — Finance.ua
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Де в Україні є світло, інтернет і тепло: всі заклади і пункти обігріву

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Російські окупанти з жовтня завдають масовані ракетні удари щодо енергетичної інфраструктури України. Багато українців годинами або навіть цілодобово залишаються без світла, мобільного зв’язку та опалення. Але всім нам хочеться залишатися на зв’язку з рідними або віддалено працювати.
Як знайти найближчу до вас точку зі світлом, інтернетом та опаленням.

Пункти незламності

В Україні з’явилися «Пункти незламності», в яких є світло, інтернет, вода і аптечка. Вони відкриваються в закладах харчування, де є власні генератори, а також в школах, заправках, адміністративних будівлях і т.п. Тут можна зігрітися і безкоштовно зарядити телефон. Власники точки можуть зареєструвати свою адресу як «пункт незламності».
Знайти найближчий до будинку «пункт незламності» можна на цій мапі.

Карта закладів з генераторами

У компанії ЛУН запустили інтерактивну карту громадських закладів, у яких є електрогенератори. Тут можна зарядити телефон і попрацювати з ноутбуком в умовах відключення світла. Зареєструвати свою адресу можуть власники кафе, магазинів, перукарень, заправок, поштових відділень та інших бізнесів.
Посилання на карту з такими закладами — тут.

Де є світло в Києві, Львові та Рівному

Ще одну карту створило маркетингове агентство Stroom Digital. На ній позначені заклади, які працюють під час відключень світла, а також укриття. Карта працює в Києві, Львові та Рівному. Посилання на карту тут.

Відділення поліції

У разі відключення світла українці можуть зігрітися у відділеннях поліції, оскільки вони забезпечені генераторами. Про це повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко. Знайти найближче до будинку відділення поліції можна тут.
За матеріалами:
УНІАН
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