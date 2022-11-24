Орбан під тиском ЄС погодився допомогти Україні: дадуть $195 млн, гроші треба повернути за 35 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Орбан під тиском ЄС погодився допомогти Україні: дадуть $195 млн, гроші треба повернути за 35 років

110
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під тиском ЄС погодився взяти участь у фінансовій допомозі Україні. Його уряд виділить $195 млн у вигляді пільгового кредиту на 35 років. Загалом держави-члени ЄС нададуть допомогу на 18 млрд євро.
Як пише видання Reuters, уряд Орбана заявив, що він готовий виплатити свою частку підтримки Україні, але хотів би виплачувати її на двосторонній основі, а не спільні запозичення ЄС. Таке рішення Угорщина змушена була ухвалити, згідно зі своїми зобов’язаннями як країна-член ЄС.
«Уряд, як і раніше, прихильний до участі у фінансовій підтримці охопленої війною України», — зазначено в рішенні. В указі, підписаному Орбаном, також йдеться про те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто має розпочати переговори з Україною, щоб виробити угоду, необхідну для фінансової допомоги.
Щоб забезпечити кошти за кредитами, які Україна має погасити протягом 35 років, Єврокомісія позичатиме на ринках капіталу.
Раніше Орбан, відомий лояльним ставленням до країни-агресора росії, заявив, що на саміті лідерів держав Європейського Союзу закликатиме їх переглянути санкційну політику щодо рф.
Раніше Орбан уже вимагав від ЄС зняти санкції з росії. Одіозний політик заявив, що такий крок нібито одразу знизив би ціни в Євросоюзі вдвічі.
На тлі прокремлівських заяв Орбана Угорщина стає вигнанцем у ЄС. Європейська комісія вже офіційно рекомендувала блоку призупинити фінансування Угорщини на суму близько 7,5 млрд євро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.