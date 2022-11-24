Орбан під тиском ЄС погодився допомогти Україні: дадуть $195 млн, гроші треба повернути за 35 років — Finance.ua

Орбан під тиском ЄС погодився допомогти Україні: дадуть $195 млн, гроші треба повернути за 35 років Сьогодні 16:35

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під тиском ЄС погодився взяти участь у фінансовій допомозі Україні. Його уряд виділить $195 млн у вигляді пільгового кредиту на 35 років. Загалом держави-члени ЄС нададуть допомогу на 18 млрд євро.

Як пише видання Reuters, уряд Орбана заявив, що він готовий виплатити свою частку підтримки Україні, але хотів би виплачувати її на двосторонній основі, а не спільні запозичення ЄС. Таке рішення Угорщина змушена була ухвалити, згідно зі своїми зобов’язаннями як країна-член ЄС.

«Уряд, як і раніше, прихильний до участі у фінансовій підтримці охопленої війною України», — зазначено в рішенні. В указі, підписаному Орбаном, також йдеться про те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто має розпочати переговори з Україною, щоб виробити угоду, необхідну для фінансової допомоги.

Щоб забезпечити кошти за кредитами, які Україна має погасити протягом 35 років, Єврокомісія позичатиме на ринках капіталу.

Раніше Орбан, відомий лояльним ставленням до країни-агресора росії, заявив, що на саміті лідерів держав Європейського Союзу закликатиме їх переглянути санкційну політику щодо рф.

Раніше Орбан уже вимагав від ЄС зняти санкції з росії. Одіозний політик заявив, що такий крок нібито одразу знизив би ціни в Євросоюзі вдвічі.

На тлі прокремлівських заяв Орбана Угорщина стає вигнанцем у ЄС. Європейська комісія вже офіційно рекомендувала блоку призупинити фінансування Угорщини на суму близько 7,5 млрд євро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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