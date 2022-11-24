В Україні зменшилася частка тих, хто втратив доходи – НАБУ — Finance.ua

В Україні зменшилася частка тих, хто втратив доходи – НАБУ Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Голова Ради НАБУ Олена Коробкова відзначила, що останні дослідження добробуту українців показують позитивні тенденції — добробут покращується, зменшується частка тих, хто залишився без доходів. Про це вона розповіла у коментарі УНН.

"Звісно, наразі в нас ситуація відрізняється від моменту до повномасштабного вторгнення. У людей залишаються фінансові проблеми. Приміром, порівняно з періодом до 24 лютого, значно знизився рівень зайнятості серед опитаних, кількість тих, хто має роботу впала з 81% до 66%.

Однак ми вже можемо виокремити позитивні тенденції.

Серед аудиторії зменшилася частка тих, хто відзначає негативні зміни у своїй зайнятості або в доходах.

В останньому опитуванні значно впала частка тих, хто зазначив, що втратив повністю всі свої доходи або зарплату; і водночас зросла частка тих, хто відповів, що отримує таку ж за розміром зарплату або такі ж доходи; і тих, у кого доходи навіть зросли", — розповіла Коробкова.

Серед основної аудиторії зросла частка тих, хто не економить на регулярних тратах узагалі. Цей показник зріс із 11% до 16%. Зокрема, значно скорочується економія на одязі й взутті, на товарах із догляду за собою, продуктах харчування, пальному для авто, комунальних послугах і товарах для дітей.

«Що особисто мене насторожує в результатах опитування, то це те, що серед зовнішніх переселенців значно зросла частка тих, хто не планує повертатися до України взагалі. Якщо раніше таких людей було 22%, то вже до кінця літа їх частка зросла до 40%», — розповіла Коробкова.

Загалом ті, хто зараз за кордоном, продовжують там облаштовуватися. Вже 30% влаштувалися на роботу, на минулу хвилю опитування таких було 16%.

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