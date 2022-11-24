Данилишин про ситуацію на валютному ринку: пропозиція доларів зростає — Finance.ua

Данилишин про ситуацію на валютному ринку: пропозиція доларів зростає Сьогодні 13:00 — Валюта

Збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на фоні більш помірного зростання попиту на неї обумовило позитивне сальдо операцій на міжбанківському ринку за клієнтськими угодами.

Про це повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.

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Це обумовило скорочення другий тиждень поспіль обсягу чистого продажу іноземної валюти Національним банком на ринку до 166 млн доларів США (порівняно з 295 млн доларів США за тиждень до цього).

Підтримку платіжному балансу України продовжує забезпечувати надходження міжнародної фінансової допомоги. Так, на цьому тижні Україна отримала другий транш на суму 2,5 млрд євро в рамках поточної програми макрофінансової допомоги ЄС.

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Загальне заплановане фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро. Окрім того, 18 листопада Урядом було прийнято рішення про залучення гранту на бюджетну підтримку від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд доларів США як третього додаткового фінансування для Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Фінансовий сектор

За даними Національного банку у січні-жовтні 2022 року чистий прибуток банківської системи становив майже 11 млрд гривень (+3,6 млрд гривень у жовтні).

Покращення фінансового результату банків, починаючи з 3 кварталу 2022 року, мало місце через переоцінку вартості цінних паперів в портфелях банків (в іноземній валюті та/або індексованих) після зміни обмінного курсу гривні, що збільшило їх позитивний фінансовий результат за відповідною статтею на 26,3 млрд гривень у липні-жовтні 2022 р.

Натомість збільшення відрахувань у резерви за активними операціями (+49,1 млрд гривень у липні-жовтні) виступало основним чинником негативного впливу на фінансовий результат діяльності банків.

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