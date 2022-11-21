Чого чекати від курсу до кінця листопада — Finance.ua

Чого чекати від курсу до кінця листопада
До кінця листопада курс долара залишатиметься прогнозованим. На нього впливатиме ситуація на фронті та рівень попиту.
Курс долара до кінця листопада перебуватиме в межах 41 гривні вважає Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (COMINBANK).
Банкір зазначив 24 каналу: можливо, що вже на початку грудня спрацює так званий «сезонний фактор» і курс долара може зрости в середньому до 3% (максимально до 42 гривні за долар).
До кінця листопаду на курс впливатимуть два головні чинники: це ситуація на фронті та рівень попиту. Зауважу, що ми живемо у часи, коли ці фактори мають взаємовплив. Адже успіхи ЗСУ дещо знижують тиск на готівковий валютний ринок,— вважає Марченко.
Що стосується ситуації в грудні, то відзначу кілька аспектів, що можуть стримувати зростання курсу долара:
- збереження облікової ставки НБУ на рівні 25%,
- розвиток банківських програм з придбання безготівкової валюти з подальшим її розміщенням на депозитах,
- фінансова допомога країн-партнерів України,
- поступовий розвиток економіки на звільнених територіях,
- нові перемоги української армії.
Довідка Finance.ua:
- курс долара наступного року може виявитися значно нижче того, який закладений у Держбюджеті-2023;
- такий прогноз дають частина аналітиків фінансового ринку, радячи не скуповувати зараз долари;
- українців застерігають від купівлі доларів в обмінниках: як не стати жертвою шахраїв.
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