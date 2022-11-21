Чого чекати від курсу до кінця листопада — Finance.ua
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Чого чекати від курсу до кінця листопада

Валюта
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До кінця листопада курс долара залишатиметься прогнозованим. На нього впливатиме ситуація на фронті та рівень попиту.
Курс долара до кінця листопада перебуватиме в межах 41 гривні вважає Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (COMINBANK).
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Банкір зазначив 24 каналу: можливо, що вже на початку грудня спрацює так званий «сезонний фактор» і курс долара може зрости в середньому до 3% (максимально до 42 гривні за долар).
До кінця листопаду на курс впливатимуть два головні чинники: це ситуація на фронті та рівень попиту. Зауважу, що ми живемо у часи, коли ці фактори мають взаємовплив. Адже успіхи ЗСУ дещо знижують тиск на готівковий валютний ринок,— вважає Марченко.
Що стосується ситуації в грудні, то відзначу кілька аспектів, що можуть стримувати зростання курсу долара:
  • збереження облікової ставки НБУ на рівні 25%,
  • розвиток банківських програм з придбання безготівкової валюти з подальшим її розміщенням на депозитах,
  • фінансова допомога країн-партнерів України,
  • поступовий розвиток економіки на звільнених територіях,
  • нові перемоги української армії.
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Довідка Finance.ua:

  • курс долара наступного року може виявитися значно нижче того, який закладений у Держбюджеті-2023;
  • такий прогноз дають частина аналітиків фінансового ринку, радячи не скуповувати зараз долари;
  • українців застерігають від купівлі доларів в обмінниках: як не стати жертвою шахраїв.

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За матеріалами:
Телеканал новин 24
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