Долар зміцнився, а юань ослаб на тлі ситуації з COVID у Китаї — Finance.ua

Долар зміцнився, а юань ослаб на тлі ситуації з COVID у Китаї Сьогодні 14:33 — Валюта

Долар США зріс відносно основних валют у понеділок, у той час як китайський юань знизився, оскільки настрої були зіпсовані зростанням кількості випадків захворювання на COVID і посиленням обмежень у Китаї.

Про це пише Reuters.

Пекін повідомив про два летальних випадки за 20 листопада, а найбільш густонаселений район міста закликав жителів залишатися вдома в понеділок, продовживши прохання з вихідних, оскільки країна бореться з численними спалахами COVID-19.

Зростання випадків захворювання та нові смерті поставили під сумнів надії на швидке послаблення суворих пандемійних обмежень, які «задушили» економіку, пише Reuters.

«Перспективи китайського ринку на тлі боротьби з COVID-19 залишатимуться ключовим джерелом волатильності», — сказала валютний стратег Commonwealth Bank of Australia Керол Конг.

«Якщо ми побачимо ще один крок до посилення обмежень, це вкаже мені на те, що китайські чиновники все ще насторожено ставляться до будь-якого можливого відкриття», — додала вона.

Юань відкрився на рівні 7,1451 за долар і ослаб до мінімуму 7,1708, найнижчого рівня з 11 листопада.

Індекс долара, який вимірює курс долара до шести основних валют, зріс на 0,412% до 107,330 в понеділок, досягнувши найвищого рівня з 11 листопада. Минулого тижня індекс зріс на 0.5%, зафіксувавши найбільший щотижневий приріст за місяць, оскільки інвестори інвестували у валюту-притулок.

Водночас криптовалюти залишалися під тиском: біткоїн знизився на 0,63% до $ 16 153. Згідно із заявами про банкрутство, FTX заборгувала своїм 50 найбільшим кредиторам майже $3,1 млрд.

Євро знизився на 0,46%, до $ 1,0277, в той час як фунт стерлінгів торгувався на рівні $ 1,1831, знизившись на 0,47% за день.

Економічна Правда За матеріалами:

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