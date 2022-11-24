Водопостачання відновлене в усіх районах Києва – Кличко — Finance.ua

Водопостачання відновлене в усіх районах Києва – Кличко
Водопостачання відновлене в усіх районах столиці. Але потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність.
Про це повідомив мер Києва Кличко.
Наразі у деяких споживачів ще може спостерігатись понижений тиск води в системі. Особливо у тих киян, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок.
Фахівці «Київводоканалу» роблять усе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.
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