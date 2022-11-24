Європарламент підтримав надання Україні 18 млрд євро допомоги — Finance.ua
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Європарламент підтримав надання Україні 18 млрд євро допомоги

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Європарламент схвалив рішення про надання Україні 18 млрд євро фінансової допомоги наступного року.
Про це повідомляє президентка Європарламенту Роберта Мецола в Twitter.
За її словами, європейські парламентарі ухвалили рішення рекордно швидко.
«Через 9 місяців невибіркової війни, яку веде кремль, наша підтримка України тільки посилюється. Ми не зрушимо з місця», — зазначила вона.
Виділення Україні фінансової допомоги підтримали 507 депутатів, проти — 38, ще 26 європейських політиків утрималися. Тепер рішення мають схвалити представники країн-членів Євросоюзу.
Нагадаємо, Єврокомісія раніше анонсувала пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро. Згідно з програмою Україна буде отримувати щомісяця 1,5 млрд євро для підтримки бюджету.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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