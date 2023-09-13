День фінансів: вето на закон про е-декларування, презентація нових iPhone, зміни до закону про інвестнянь — Finance.ua

День фінансів: вето на закон про е-декларування, презентація нових iPhone, зміни до закону про інвестнянь Сьогодні 17:45

Середа, 13 вересня. Президент України Володимир Зеленський підписав низку важливих законів, а президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн оголосила про додаткову допомогу Україні та українцям у ЄС.

Вето на законопроєкт про е-декларування. Президент Володимир Президент Володимир Зеленський підписав вето на законопроєкт про е-декларування і вніс пропозиції щодо відновлення електронного декларування для посадових осіб та місцевого самоврядування.

Голова держави підписав зміни до закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні», відомого як «закон про інвестнянь». Цим законом передбачається зменшення вимог щодо розміру значних інвестицій до €12 млн з €20 млн.

Також Зеленський підписав Закон України «Про державні резерви», який є одним з ключових для реалізації реформи держрезерву.

Крім того, президент підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 30 серпня. Воно зокрема передбачає перевірку усіх рішень військово-лікарських комісій про інвалідність та непридатність до служби, ухвалених з початку повномасштабного вторгнення.

Що буде з курсом долара. Радник Зеленського Радник Зеленського Олег Устенко каже , що на кінець поточного року можна очікувати курс десь приблизно на рівні 41−42−43 грн/дол. «Але ситуація може різко змінитися, якщо відбудеться деблокування нашого чорноморського коридору. Якщо буде шквал валютних надходжень від продажу нашого зерна на світовому ринку, це буде сприяти не просто стійкості гривні, а тренду на зміцнення до рівня, який ми бачили кілька місяців тому», — пояснив Устенко.

За словами члена Ради НБУ Богдана Данилишина, на міжбанківському валютному ринку минулого тижня зросла пропозиція на тлі падіння попиту. Це призвело до скорочення дефіциту вдвічі.

Запровадження графіків відключень світла. В Міністерстві енергетики заявили , що не планують застосовувати графіки відключень електроенергії з 1 жовтня. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Українці зможуть жити в ЄС до 2025 року. Про таке рішення повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців, які втекли від війни в Україні. Це рішення означає, що українці, які перебувають у ЄС, зможуть продовжувати жити, працювати та навчатися в країнах ЄС до 2025 року.

Також очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу Україні.

ЄС продовжив персональні санкції. на наступні пів року персональні санкції, запроваджені у зв’язку з російською агресією проти України, проте виключив зі списків чотирьох осіб. Йдеться про персональні санкції проти 1800 фізичних та юридичних осіб. Євросоюз продовжив на наступні пів року персональні санкції, запроваджені у зв’язку з російською агресією проти України, проте виключив зі списків чотирьох осіб. Йдеться про персональні санкції проти 1800 фізичних та юридичних осіб.

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