День фінансів: вето на закон про е-декларування, презентація нових iPhone, зміни до закону про інвестнянь — Finance.ua

День фінансів: вето на закон про е-декларування, презентація нових iPhone, зміни до закону про інвестнянь
Середа, 13 вересня. Президент України Володимир Зеленський підписав низку важливих законів, а президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн оголосила про додаткову допомогу Україні та українцям у ЄС.
Вето на законопроєкт про е-декларування. Президент Володимир Зеленський підписав вето на законопроєкт про е-декларування і вніс пропозиції щодо відновлення електронного декларування для посадових осіб та місцевого самоврядування.
- Голова держави підписав зміни до закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні», відомого як «закон про інвестнянь». Цим законом передбачається зменшення вимог щодо розміру значних інвестицій до €12 млн з €20 млн.
- Також Зеленський підписав Закон України «Про державні резерви», який є одним з ключових для реалізації реформи держрезерву.
- Крім того, президент підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 30 серпня. Воно зокрема передбачає перевірку усіх рішень військово-лікарських комісій про інвалідність та непридатність до служби, ухвалених з початку повномасштабного вторгнення.
Що буде з курсом долара. Радник Зеленського Олег Устенко каже, що на кінець поточного року можна очікувати курс десь приблизно на рівні 41−42−43 грн/дол. «Але ситуація може різко змінитися, якщо відбудеться деблокування нашого чорноморського коридору. Якщо буде шквал валютних надходжень від продажу нашого зерна на світовому ринку, це буде сприяти не просто стійкості гривні, а тренду на зміцнення до рівня, який ми бачили кілька місяців тому», — пояснив Устенко.
- За словами члена Ради НБУ Богдана Данилишина, на міжбанківському валютному ринку минулого тижня зросла пропозиція на тлі падіння попиту. Це призвело до скорочення дефіциту вдвічі.
Запровадження графіків відключень світла. В Міністерстві енергетики заявили, що не планують застосовувати графіки відключень електроенергії з 1 жовтня. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів.
Українці зможуть жити в ЄС до 2025 року. Про таке рішення повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців, які втекли від війни в Україні. Це рішення означає, що українці, які перебувають у ЄС, зможуть продовжувати жити, працювати та навчатися в країнах ЄС до 2025 року.
- Також очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу Україні.
ЄС продовжив персональні санкції. Євросоюз продовжив на наступні пів року персональні санкції, запроваджені у зв’язку з російською агресією проти України, проте виключив зі списків чотирьох осіб. Йдеться про персональні санкції проти 1800 фізичних та юридичних осіб.
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