Ситуація на валютному ринку України покращала: дефіцит скоротився вдвічі - Данилишин — Finance.ua
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Ситуація на валютному ринку України покращала: дефіцит скоротився вдвічі - Данилишин

Валюта
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На міжбанківському валютному ринку минулого тижня зросла пропозиція на тлі падіння попиту. Це призвело до скорочення дефіциту вдвічі.
Про це повідомляє член Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин у Facebook.
«Збільшення пропозиції іноземної валюти на тлі скорочення попиту на неї з боку клієнтів банків минулого тижня зумовило зменшення чистого продажу іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку до 302 млн. доларів (порівняно з 638 млн. доларів тижнем раніше)», — написав він.
При цьому міжнародні резерви України, які, за попередніми даними, станом на 1 вересня 2023 року становили 40,4 млрд доларів, залишаються достатніми для фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту, додав він.
Як зазначив Данилишин, продовжив розширюватись дефіцит торгівлі товарами. За даними Державної митної служби, за 8 місяців з початку року він становив 16,6 млрд доларів, що вдвічі вище, ніж за аналогічний період минулого року.
Також стало відомо, що Польща не відновлюватиме імпорт українського зерна, навіть якщо Євросоюз вирішить скасувати заборону. За подібних обставин інші країни регіону можуть приєднатися до «демаршу» Польщі, нагадав член Ради НБУ.
«На додаток до припинення роботи зернового коридору та атак РФ на дунайські порти це додатково ускладнить експорт української аграрної продукції в умовах очікувань зростання врожаю на 5% порівняно з минулим роком. Ці фактори негативно впливатимуть як на темпи економічного зростання, так і на ситуацію на валютному ринку», — додав Данилишин.
За матеріалами:
РБК-Україна
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