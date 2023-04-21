День фінансів: валютні послаблення від НБУ, оновлення "Приват24", нові правила на ринку криптовалют — Finance.ua

День фінансів: валютні послаблення від НБУ, оновлення "Приват24", нові правила на ринку криптовалют Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 21 квітня, НБУ дозволив банкам продавати більше валюти населенню, а Європарламент ухвалив історичне рішення для ринку криптоактивів.

Валютні послаблення. Національний банк Національний банк пом’якшив обмеження для банків на продаж валюти на ринку, починаючи з 21 квітня. Банки, визначаючи обсяг готівкової валюти, яку можна продати, мають враховувати не 100%, а 120% обсягу безготівкової валюти, закупленої в населення від 13 квітня 2022 року. Таке рішення Нацбанк пояснив бажанням зберегти сприятливу ситуацію на валютному ринку.

Також НБУ виконав умову програми з МВФ та посилив нагляд за фінансовим ринком.

Крім того, Нацбанк з 25 квітня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року — з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Оновлення «Приват24». ПриватБанк ПриватБанк у оновленій версії додатку Приват24 пропонує українцям новий більш зручний сервіс купівлі автобусних квитків. Також у додатку зʼявився сервіс регулярних поповнень депозитів та додано можливість оформити іпотеку під 3% річних за державною програмою «єОселя».

Друга пенсія. Депутати зареєстрували новий законопроєкт Депутати зареєстрували новий законопроєкт про накопичувальні пенсії . Згідно з ним, «другу пенсію» для українців за накопичувальною системою пропонується запровадити вже 2023 року. Розмір накопичувального внеску залежатиме від заробітної плати. В 2023 році — 1%, з 2024 року — 1,5%, з 2025 року — 2%.

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Нові правила на ринку криптовалют. Європарламент схвалив нові загальні правила нагляду та захисту прав споживачів щодо криптовалют. Європарламент схвалив нові загальні правила нагляду та захисту прав споживачів щодо криптовалют. Як кажуть у НКЦПФР , це історичне рішення для ринку криптоактивів. Учасникам ринку більше не доведеться орієнтуватися в 27 наборах різних національних регуляторних актів.

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Писанки міцніші, ніж у ворога. Укрпошта випустила Укрпошта випустила нові марки з писанками . Придбати їх можна з 21 квітня у поштових відділеннях та онлайн. «Наші писанки міцніші, ніж у ворога. І писанки, до речі, непрості. Бо, як знаєте, наші предки в кожну рисочку та кружечок закладали свій сенс та сакральне значення», — повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. На нових марках зображені великодні яйця-писанки з орнаментами Гуцульщини, Львівщини, Івано-Франківщини та Вінниччини.

Фото: Ігор Смілянський

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