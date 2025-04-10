День фінансів: «Транспортний безвіз», ринок ІТ, тарифи для Китаю — Finance.ua

День фінансів: «Транспортний безвіз», ринок ІТ, тарифи для Китаю Сьогодні 17:34

В четвер, 10 квітня, йшлося про те, що «Транспортний безвіз» між Україною та ЄС продовжено та статки найбагатших людей світу зросли на 304 мільярди доларів за один день.

«Транспортний безвіз». Лібералізація Лібералізація вантажних перевезень («транспортний безвіз») між Україною та Європейським Союзом автоматично продовжена до кінця 2025 року.

Трамп підняв тарифи для Китаю до 125%. Президент США Дональд Трамп підвищив мита на Президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів.

«Тарифна війна» може обвалити торгівлю між США та Китаєм на 80% — СОТ.

До речі, США і Китай на межі реальної війни, торгова війна веде до рецесії, а росія недорахується мільярдів на війну через ситуацію на ринку нафти — детальніше про це у дивіться у нашому новому сюжеті.

Валюта Китаю оновила 17-річний мінімум. Китайський юань у середу завершив день на Китайський юань у середу завершив день на найнижчому рівні з грудня 2007 року — 7,3498 за долар.

Як мита США вплинуть на українських експортерів. Український експорт до США у 2024 році сягнув 870 млн доларів, це більше, ніж попереднього року. Однак Український експорт до США у 2024 році сягнув 870 млн доларів, це більше, ніж попереднього року. Однак запровадження нових мит може істотно вплинути поставки деяких товарів.

Як відреагували ринки на призупинення підвищення мит Трампом. Дональд Трамп оголосив про 90-денне призупинення додаткових мит для країн, які були готові вести переговори зі США. Це спричинило різке Дональд Трамп оголосив про 90-денне призупинення додаткових мит для країн, які були готові вести переговори зі США. Це спричинило різке зростання акцій. Індекс долара 10 квітня залишався стабільним близько 102,8 після різкого внутрішньоденного відскоку на попередній сесії, оскільки президент Трамп оголосив про 90-денну паузу у взаємних митах для країн, які не вжили заходів у відповідь.

Статки найбагатших людей світу зросли. Сукупний чистий капітал найбагатших людей світу збільшився на рекордні Сукупний чистий капітал найбагатших людей світу збільшився на рекордні 304 мільярди доларів , на тлі різкого зростання фондових ринків після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв призупинити введення мит.

Стало відомо також, як за час війни змінилися статки українських мільярдерів.

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