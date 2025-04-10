Великодній кошик за три роки подорожчав на 64%: як змінились ціни на продукти (інфографіка) — Finance.ua

Великодній кошик за три роки подорожчав на 64%: як змінились ціни на продукти (інфографіка)
Вартість великоднього кошика зросла на 64,5% від початку повномасштабної війни в Україні. Якщо у 2022 році традиційний набір продуктів на свято коштував близько 1 135 гривень, то цього року він коштуватиме вже 1 867 гривень.
В 2022 році, за підрахунками «Слово і діло», великодній кошик коштував 1 135 гривень. В 2023 році його ціна зросла на 29,3% - до 1 468 гривень, у 2024 році він подорожчав ще на 7,7% - до 1 581 гривень. Цього року великодній набір продуктів коштуватиме українцям у середньому 1 867 гривень (+18,1%).
Що входить у великодній кошик:
- паска домашнього приготування (0,7 кг борошна, 6 яєць, 0,15 кг вершкового масла, 0,3 л молока, 0,4 кг цукру, 0,04 кг дріжджів, 0,2 кг родзинок),
- десяток яєць,
- 0,5 кг сала,
- 0,5 кг домашньої ковбаси,
- 0,5 кг буженини,
- кілограм курки,
- 0,5 кг твердого сиру,
- 0,2 кг вершкового масла,
- пляшка українського вина,
- 0,25 кг хріну,
- 0,5 кг консервованих огірків,
- 0,5 кг свіжих огірків,
- 0,5 кг свіжих помідорів,
- 0,5 кг яблук.
Приготування паски в домашніх умовах у 2022 році коштувало близько 135 гривень, у 2023-му — 185 гривень (+37%), у 2024 році — 181 гривню (-2,2%). Цього року домашня паска коштуватиме 237 гривень (+30,9%).
Десяток яєць подорожчав майже втричі з початку повномасштабної війни. В 2022 році яйця коштували 30 гривень, в 2023-му — 71 гривню (+136,7%), в 2024-му — 50 гривень (-29,6%), цього року — 80 гривень (+60%).
Півкілограма сала зараз коштує близько 120 гривень, ціна практично не змінилася з минулого року. В 2022 році сало можна було купити за 80 гривень, в 2023-му — за 90 гривень.
Буженина сьогодні коштує у середньому 288 гривень. Для порівняння: у 2022 році півкілограма коштували 166 гривень, у 2023 році — 223 гривні (+34,3%), у 2024 році — 257 гривень (+15,2%).
Півкілограма домашньої ковбаси коштуватиме 215 гривень (+5,9% порівняно з минулим роком). В 2022 році ковбаса коштувала 160 гривень, в 2023 році — 175 гривень (+9,4%), в 2024 році — 203 гривні (+16%).
Курка порівняно з іншими продуктами подорожчала ненабагато: в 2022 році кілограм коштував близько 92 гривень, в 2023-му — 108 гривень (+17,4%), в 2024-му — 112 гривень (+3,7%), в 2025-му — 114 гривень (+1,8).
Вартість твердого сиру зростає рік у рік: 2022 рік — 169 гривень за півкілограма, 2023 рік — 219 гривень (+29,6%), 2024 рік — 223 гривні (+1,8%), 2025 рік — 289 гривень (+29,6%).
Пачка вершкового масла у 2022 році коштувала в середньому 60 гривень, у 2023 році — 71 гривню (+18,3%), у 2024 році — 79 гривень (+11,3%). Цього року вже близько 105 гривень (+32,9%).
Консервовані огірки подорожчали вдвічі порівняно із 2022 роком: півкілограма за 109 гривень.
Свіжі огірки та помідори зараз коштують близько 69 та 60 гривень за півкілограма відповідно.
Пляшку українського вина можна купити за 116 гривень (+5,5% порівняно з минулим). В 2022 році вино коштувало близько 78 гривень, в 2023-му — 102 гривні (+30,8%), в 2024-му — 110 гривень (+7,8%).
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