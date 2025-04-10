Великодній кошик за три роки подорожчав на 64%: як змінились ціни на продукти (інфографіка) — Finance.ua

Великодній кошик за три роки подорожчав на 64%: як змінились ціни на продукти (інфографіка) Сьогодні 09:09 — Особисті фінанси

Великодній кошик за три роки подорожчав на 64%: як змінились ціни на продукти (інфографіка)

Вартість великоднього кошика зросла на 64,5% від початку повномасштабної війни в Україні. Якщо у 2022 році традиційний набір продуктів на свято коштував близько 1 135 гривень, то цього року він коштуватиме вже 1 867 гривень.

В 2022 році, за підрахунками «Слово і діло», великодній кошик коштував 1 135 гривень. В 2023 році його ціна зросла на 29,3% - до 1 468 гривень, у 2024 році він подорожчав ще на 7,7% - до 1 581 гривень. Цього року великодній набір продуктів коштуватиме українцям у середньому 1 867 гривень (+18,1%).

Що входить у великодній кошик:

паска домашнього приготування (0,7 кг борошна, 6 яєць, 0,15 кг вершкового масла, 0,3 л молока, 0,4 кг цукру, 0,04 кг дріжджів, 0,2 кг родзинок),

десяток яєць,

0,5 кг сала,

0,5 кг домашньої ковбаси,

0,5 кг буженини,

кілограм курки,

0,5 кг твердого сиру,

0,2 кг вершкового масла,

пляшка українського вина,

0,25 кг хріну,

0,5 кг консервованих огірків,

0,5 кг свіжих огірків,

0,5 кг свіжих помідорів,

0,5 кг яблук.

Приготування паски в домашніх умовах у 2022 році коштувало близько 135 гривень, у 2023-му — 185 гривень (+37%), у 2024 році — 181 гривню (-2,2%). Цього року домашня паска коштуватиме 237 гривень (+30,9%).

Десяток яєць подорожчав майже втричі з початку повномасштабної війни. В 2022 році яйця коштували 30 гривень, в 2023-му — 71 гривню (+136,7%), в 2024-му — 50 гривень (-29,6%), цього року — 80 гривень (+60%).

Півкілограма сала зараз коштує близько 120 гривень, ціна практично не змінилася з минулого року. В 2022 році сало можна було купити за 80 гривень, в 2023-му — за 90 гривень.

Буженина сьогодні коштує у середньому 288 гривень. Для порівняння: у 2022 році півкілограма коштували 166 гривень, у 2023 році — 223 гривні (+34,3%), у 2024 році — 257 гривень (+15,2%).

Півкілограма домашньої ковбаси коштуватиме 215 гривень (+5,9% порівняно з минулим роком). В 2022 році ковбаса коштувала 160 гривень, в 2023 році — 175 гривень (+9,4%), в 2024 році — 203 гривні (+16%).

Курка порівняно з іншими продуктами подорожчала ненабагато: в 2022 році кілограм коштував близько 92 гривень, в 2023-му — 108 гривень (+17,4%), в 2024-му — 112 гривень (+3,7%), в 2025-му — 114 гривень (+1,8).

Вартість твердого сиру зростає рік у рік: 2022 рік — 169 гривень за півкілограма, 2023 рік — 219 гривень (+29,6%), 2024 рік — 223 гривні (+1,8%), 2025 рік — 289 гривень (+29,6%).

Пачка вершкового масла у 2022 році коштувала в середньому 60 гривень, у 2023 році — 71 гривню (+18,3%), у 2024 році — 79 гривень (+11,3%). Цього року вже близько 105 гривень (+32,9%).

Консервовані огірки подорожчали вдвічі порівняно із 2022 роком: півкілограма за 109 гривень.

Свіжі огірки та помідори зараз коштують близько 69 та 60 гривень за півкілограма відповідно.

Пляшку українського вина можна купити за 116 гривень (+5,5% порівняно з минулим). В 2022 році вино коштувало близько 78 гривень, в 2023-му — 102 гривні (+30,8%), в 2024-му — 110 гривень (+7,8%).

Слово і Діло За матеріалами:

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