Як за час війни змінилися статки українських мільярдерів (інфографіка) — Finance.ua

Як за час війни змінилися статки українських мільярдерів (інфографіка) Сьогодні 14:31

Як за час війни змінилися статки українських мільярдерів (інфографіка)

До оновленого рейтингу найбагатших людей світу, опублікованого виданням Forbes, увійшли й кілька українців. Найбагатшим є власник ДТЕК та «Метінвесту» Рінат Ахметов, чиї статки оцінюються в 7,9 млрд доларів — це більше, ніж перед початком повномасштабної війни. «Слово і діло» порівняло, як за час війни змінилися статки доларових мільярдерів України.

Статки найбагатшого українця Ріната Ахметова (Метінвест, ДТЕК, ПУМБ , ФК «Шахтар» System Capital Management та інші компанії) видання Forbes оцінило цього року в 7,9 млрд доларів.

Перед повномасштабною війною статки Ахметова оцінювали в 7,6 млрд, а після її початку — в 4,2 млрд. У 2023 році вартість активів Ахметова становила 5,7 млрд доларів, минулого року — 4 млрд.

Статки Віктора Пінчука (Interpipe, Starlight Media) оцінюються в 3,2 млрд доларів. Після початку повномасштабної війни його статки скоротилися з 2,5 млрд до 1,9 млрд. У 2023 році статки Пінчука оцінювалися в 2,1 млрд, в 2024-му — в 2 млрд.

П’ятий президент і народний депутат Петро Порошенко (Roshen) знову повернувся до рейтингу Forbes після трьох років відсутності — зі статками 1,8 млрд доларів. У 2021 році його статки оцінювалися в 1,6 млрд.

Повернувся до рейтингу також Андрій Веревський (Kernel), який має 1,4 млрд доларів.

Статки колишнього нардепа Вадима Новінського (Smart Holding) до повномасштабної війни оцінювалися в 1,4 млрд доларів, в 2022 році — в 1,3 млрд, в 2023 — в 1,4 млрд. В останні два роки Forbes оцінює його статки в 1,2 млрд доларів.

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Костянтин Жеваго (Ferrexpo), якому правоохоронці оголосили кілька підозр і який перебуває у міжнародному розшуку, як і минулого року, має статки у розмірі 1,2 млрд доларів. При цьому у 2021 році його активи оцінювалися у 2,3 млрд, у 2022−2023 роках — уже в 1,3 млрд.

До рейтингу також повернувся Влад Яценко (Revolut), у нього 1,2 млрд доларів.

Вибув із рейтингу Геннадій Боголюбов, якого розшукують правоохоронці.

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