Валюта Китаю оновила 17-річний мінімум на тлі загострення торговельної війни — Finance.ua

Валюта Китаю оновила 17-річний мінімум на тлі загострення торговельної війни Сьогодні 16:50 — Валюта

Валюта Китаю оновила 17-річний мінімум на тлі загострення торговельної війни

Китайський юань у середу завершив день на найнижчому рівні з грудня 2007 року — 7,3498 за долар.

Зазначається, що причиною падіння стала ескалація торговельної війни зі США та нові високі мита, які набули чинності цього тижня.

Офшорний юань вночі досяг рекордного мінімуму 7,4288, але частково відновив позиції в азійську сесію — до 7,3769. Обидві версії юаня втратили понад 1% від початку місяця.

Вашингтон запровадив нові «взаємні» тарифи, зокрема 104% мита на китайські товари. У відповідь Пекін шукає шляхи стабілізації фінансових ринків і планує розширити фіскальну підтримку.

Читайте також Нацбанк посилив гривню до нового рекорду — ICU

«Це зменшить ВВП Китаю десь на 1,0−1,5% в залежності від ступеня перенаправлення (експорту через інші країни), — йдеться в записці Capital Economics. — Це більший удар, ніж ми припускали, але, ймовірно, він буде компенсований подальшим розширенням фіскальної підтримки».

Центральний банк Китаю намагається уникнути різкого падіння курсу. У середу він встановив найнижчий із вересня 2023 року фіксинг — 7,2066 за долар, але трохи жорсткіший, ніж очікувалося. Видання додає, що це сигнал про небажання допустити стрімке знецінення валюти.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.