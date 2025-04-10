Валюта Китаю оновила 17-річний мінімум на тлі загострення торговельної війни — Finance.ua
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Валюта Китаю оновила 17-річний мінімум на тлі загострення торговельної війни

Валюта
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Валюта Китаю оновила 17-річний мінімум на тлі загострення торговельної війни
Валюта Китаю оновила 17-річний мінімум на тлі загострення торговельної війни
Китайський юань у середу завершив день на найнижчому рівні з грудня 2007 року — 7,3498 за долар.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що причиною падіння стала ескалація торговельної війни зі США та нові високі мита, які набули чинності цього тижня.

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Офшорний юань вночі досяг рекордного мінімуму 7,4288, але частково відновив позиції в азійську сесію — до 7,3769. Обидві версії юаня втратили понад 1% від початку місяця.
Вашингтон запровадив нові «взаємні» тарифи, зокрема 104% мита на китайські товари. У відповідь Пекін шукає шляхи стабілізації фінансових ринків і планує розширити фіскальну підтримку.
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«Це зменшить ВВП Китаю десь на 1,0−1,5% в залежності від ступеня перенаправлення (експорту через інші країни), — йдеться в записці Capital Economics. — Це більший удар, ніж ми припускали, але, ймовірно, він буде компенсований подальшим розширенням фіскальної підтримки».
Центральний банк Китаю намагається уникнути різкого падіння курсу. У середу він встановив найнижчий із вересня 2023 року фіксинг — 7,2066 за долар, але трохи жорсткіший, ніж очікувалося. Видання додає, що це сигнал про небажання допустити стрімке знецінення валюти.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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