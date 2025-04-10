Шанс на переговори: ЄС призупиняє свої мита для США на 90 днів — Finance.ua
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Шанс на переговори: ЄС призупиняє свої мита для США на 90 днів

Світ
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Шанс на переговори: ЄС призупиняє свої мита для США на 90 днів
Шанс на переговори: ЄС призупиняє свої мита для США на 90 днів
ЄС призупинив на 90 днів 25%-ві мита, узгоджені як відповідь на тарифи США на сталь і автомобілі. У Брюсселі готові до переговорів.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє The Guardian.
«Ми хочемо дати переговорам шанс. Якщо переговори не принесуть результатів, ми вдамося до контрзаходів», — попередила вона.
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«Підготовча робота щодо подальших контрзаходів триває. Як я вже говорила, всі варіанти залишаються на столі», — додала Фон дер Ляєн.
Представник ЄС Улоф Гілл заявив, що США призупинили на 90 днів так звані взаємні тарифи.
«І ми, своєю чергою, тепер призупиняємо наші запропоновані контрзаходи, щоб мати максимальний простір для консультацій із нашими державами-членами, консультацій із нашою промисловістю і переговорів зі США», — сказав він.
Він визнав, що тарифи США на сталь і алюміній тепер діють проти ЄС, а також проти всього світу.
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«І так, мита на автомобілі діють. Але ми не збираємося робити жодних подальших кроків прямо зараз, тому що ми хочемо залишити простір для переговорів. Ми хочемо поговорити з нашими американськими колегами», — додав він.
За його словами, держави-члени дали Єврокомісії мандат на мита проти США.
«Це не означає, що це сталося автоматично. Вони просто дали нам мандат на те, щоб це зробити», — сказав Гілл.
Нагадаємо, ЄС 9 квітня затвердив мита на товари зі США на суму близько 21 млрд євро. Вони стали відповіддю на 25% мита Трампа на поставки сталі та алюмінію з ЄС.
Того ж дня Трамп змінив так звані взаємні тарифи для ЄС на рівні 20%, знизивши їх до 10%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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