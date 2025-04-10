Україна готова обнулити мита на товари зі США, — Качка — Finance.ua
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Україна готова обнулити мита на товари зі США, — Качка

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Україна готова обнулити мита на товари зі США, — Качка
Україна готова обнулити мита на товари зі США, — Качка, www.rbc.ua
Заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка повідомив, що країна готова до переговорів зі США про скасування мит на американську продукцію.
Про це Качка заявив в інтерв’ю виданню «Економічна правда», передає Укрінформ.
За його словами, Україна імпортує із США продукції на 3−4 млрд дол. На цю продукцію мита або низькі, або їх немає взагалі.
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«Ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути», — запевнив Качка.
Заступник міністра додав, що Україна прагне уникнути загострення відносин із США та не планує заходів у відповідь на американські тарифи.
«Ми всі знаємо, наскільки в нас делікатний діалог із США за іншими треками. Наш інтерес — скасувати мита, а не робити певну ескалацію», — підсумував посадовець.
Як повідомлялось раніше, за словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, нові американські мита становитимуть для України 10%, що є значно нижчим показником порівняно з іншими країнами. Найбільше постраждають малі виробники, проте існують можливості для перегляду умов двосторонньої торгівлі у майбутньому.
За матеріалами:
Укрінформ
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