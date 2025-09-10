День фінансів: транш від ЄС, виплати українцям у Польщі, повістки «Укрпоштою» Сьогодні 17:45

Середа, 10 вересня. Допомога від ЄС, компенсації за іпотекою для переселенців та нові правила оподаткування онлайн-продажів.

Фонду гарантування 27 років

10 вересня Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виповнюється 27 років. З 1998 року Фонд став ключовим інструментом підтримки стабільності фінансового сектору. Довіра українців до банків у 2025 році досягла рекордних 68%. Про основні досягнення Фонду за 27 років роботи — розповідаємо тут

1 млрд євро від ЄС

Україна отримала восьмий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро за рахунок заморожених російських активів. Отримані кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки бюджету.

Додамо, що Україна передала місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці.

Ціни в Україні

За даними Держстату, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%. Такий самий показник зафіксували й у липні. У результаті річна інфляція у серпні сповільнилася до 13,2% проти 14,1% місяцем раніше. Основними чинниками зниження цін стали продукти харчування та безалкогольні напої, які подешевшали на 0,8%.

єОселя для ВПО

Відсьогодні в межах програми єОселя запрацював механізм державної компенсації для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Програма передбачає 70% компенсації першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредиту; до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки (комісії, збори, страхування).

До речі, ціни на житло в Чехії досягли історичного максимуму. У другому кварталі 2025 року зафіксовано зростання на 17% порівняно з аналогічним періодом 2024-го та майже вдвічі вище за доковідний рівень. Ринок нерухомості став одним із головних джерел інфляційного тиску, а доступність житла для населення продовжує зменшуватися.

Скарги на підозрілі збори

У застосунку monobank з’явилася нова функція, що дозволяє користувачам поскаржитися на збори донатів, які викликають підозру в шахрайстві. При переході за посиланням на «Банку» тепер доступне нове меню. У верхньому правому куті з’явилася опція «Поскаржитися на цей збір». Якщо від користувачів надійде достатня кількість скарг, команда банку буде уважніше перевіряти такі збори.

Оподаткування на OLX та інших платформах

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради два законопроєкти, які стосуються впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Зокрема передбачено дві ставки податку на доходи фізичних осіб: 5% і 18%. Оператори платформ повинні будуть ідентифікувати своїх користувачів-продавців й подавати звіти до податкової служби про їхні доходи.

Під оподаткування потраплять оренда нерухомості та паркомісць, особисті послуги, продаж товарів, оренда транспорту.

Допомога українцям у Польщі

Рада міністрів Польщі ухвалила законопроєкт про підтримку українців. Документ визначає порядок виплат соціальних програм для іноземців, зокрема 800+, «Добрий старт» та «Активні батьки». Пільги, за деякими винятками, будуть надаватися лише іноземцям, які працюють та сплачують податки в Польщі.

Крім того, з початком нового навчального року польські школи запровадили оновлені правила відвідуваності, що значно підвищують відповідальність батьків за систематичне навчання дітей.

Повістка «Укрпоштою»

Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає централізацію процесу друку та розсилки повісток, а також офіційне залучення поштових операторів, зокрема «Укрпошти». Раніше надсилання повісток поштою вважалося лише допоміжним механізмом. Тепер повістка, надіслана рекомендованим листом, прирівнюється до офіційно врученої.

Туристичний збір в Україні

У першій половині 2025 року туристичний збір в Україні приніс місцевим бюджетам 142,6 мільйона гривень. Це на третину більше, ніж торік, і удвічі більше, ніж у 2021 році. Експерти прогнозують, що рік може стати рекордним за обсягами надходжень, адже головний туристичний сезон припадає на друге півріччя.

