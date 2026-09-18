День фінансів: транш від ЄС, робота УЗ під час тривоги, валютні інтервенції НБУ Сьогодні 17:45

П’ятниця, 18 вересня. Україна отримала 3,3 млрд євро від ЄС, «Автострада» зупиняє роботи, а Чехія зменшує видатки на допомогу українцям.

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Транш від ЄС

Україна отримала черговий транш 3,3 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Кошти буде спрямовано на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив , що Україна до кінця року має залучити щонайменше €400 млн для підтримки енергетичного сектору.

Мінімальна зарплата та ліміт Minijob в Німеччині

З 1 січня 2027 року в Німеччині підвищаться мінімальна заробітна плата та граничний дохід для працівників із форматом зайнятості Minijob. Мінімальна заробітна плата підвищиться з 13,90 до 14,60 євро брутто за годину. А максимальний місячний дохід для працівників із Minijob зросте з 603 до 633 євро.

Після сорока фінансові пріоритети для багатьох людей поступово зміщуються: більше уваги припадає на здоров’я, житло, дітей і фінансову безпеку, а значні витрати частіше оцінюють з погляду довгострокової користі.

Як із віком змінюються фінансові звички українців та на що вони готові витрачати більше — читайте в нашій новій статті:

«Пекельні санкції» США проти росії

Як розповів уповноважений президента України щодо санкційної політики Владислав Власюк, «пекельні санкції» США проти росії передбачають широкий спектр обмежень для компаній, які допомагають рф їх обходити. Закон передбачає можливість запровадження мит у розмірі до 100% на імпорт із країн, які залишаються серед п’яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу або сприяють обходу енергетичних санкцій.

Нові правила роботи УЗ під час тривоги

Кабінет Міністрів затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Вони передбачають різні алгоритми для жовтого та червоного рівнів небезпеки.

Так, за жовтого рівня загрози потяги курсуватимуть за розкладом, а посадка та висадка пасажирів відбуватимуться у звичайному режимі. За червоного рівня посадку пасажирів і відправлення потягів призупинятимуть. Люди повинні будуть перейти в укриття.

Валютні інтервенції НБУ

Голова Національного банку України Андрій Пишний та його заступник Юрій Гелетій розповіли , що НБУ останніми місяцями продає на валютному ринку близько $5 млрд щомісяця та очікує подальшого зростання обсягів інтервенцій. Водночас збільшення продажу валюти не свідчить про втрату стійкості гривні. Вони зазначили, що режим керованої гнучкості продовжує працювати, а курсова динаміка визначається співвідношенням попиту і пропозиції на ринку.

Брак фінансування

У компанії «Автострада» заявили , що вимушені зупинити роботи на всіх об’єктах. Держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків, повідомили в компанії.

Компенсація за зруйноване житло

Наявність іншої квартири чи будинку не позбавляє права на компенсацію за зруйноване внаслідок війни житло за програмою «єВідновлення». Ба більше, компенсацію можна отримувати за кілька зруйнованих об’єктів, якщо вони належали одній людині.

До речі, за даними ЛУН, за останній місяць оренда однокімнатних квартир у Києві та Одесі подешевшала. Водночас у західних областях України ціни продовжили зростати. Це відбувається на тлі серії інтенсивних обстрілів обох міст.

Зарплатний критерій для бронювання

Якщо запропонований у законопроєкті № 16000 розмір мінімальної зарплати на 2027 рік у 9546 грн буде затверджено, зарплатний критерій для бронювання працівників за загальним правилом становитиме 28 638 грн. Це пов’язано зі змінами, які передбачають розрахунок відповідного показника на основі трьох мінімальних заробітних плат.

За словами міністра в справах ветеранів Віталія Кіма, в Україні 330 тисяч ветеранів офіційно зареєстровані як непрацюючі. Водночас близько 200 тисяч із них можуть працювати неофіційно.

Видатки на допомогу українцям у Чехії