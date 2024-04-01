День фінансів: ТОП-3 стійких банків України та найкращих депозитів, ТОП-10 цікавих вакансій — Finance.ua

День фінансів: ТОП-3 стійких банків України та найкращих депозитів, ТОП-10 цікавих вакансій
У понеділок ми розбирались, що зміниться в Україні з 1 квітня. А також в новій статті дослідили, які банки у квітні 2024 дають найкращий кешбек:
Комбінація карток для максимального кешбеку в квітні
FinAwards
ТОП-3 стійких банків України. Переможцем у номінації «Стійкий банк» став Укрсиббанк. До слова, банк отримує це звання вже другий рік поспіль. «Срібло» в номінації присудили Креді Агріколь Банк. А «бронзовим» призером виявився Райффайзен Банк, який до 2022 п’ять років поспіль посідав першу сходинку на п'єдесталі стійких банків.
Трійка найкращих депозитів. Переможцем у номінації за голосуванням став АТ"КБ «Глобус» та його депозит «Накопичувальний». «Срібло» отримав депозит від monobank (Universal Bank).
Як зростала кількість мікрокредитів за 2023 рік. За 2023 рік було укладено 8 244 855 мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн.
Нацбанк публікуватиме статистичні дані в євро. Національний банк розширює даними в євро та гривні публікацію основних таблиць статистики зовнішнього сектору України на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ. Така практика узгоджується з євроінтеграційним поступом України.
Економія резервів. Національний банк України продає долари зі своїх резервів, щоб компенсувати структурний дефіцит валюти під час війни, запобігти девальвації гривні та підтримати макрофінансову стабільність. Про це пише голова Національного банку України Андрій Пишний.
Золото встановило новий історичний рекорд. Золото 1 квітня подорожчало до рекорду, оскільки ознаки того, що Федеральна резервна система наближається до зниження процентних ставок, додали поштовх до зростання, яке також було спричинене геополітичною напруженістю та високим попитом у Китаї.
ТОП-10 цікавих вакансій від українських компаній. Студенти старших курсів, випускники, фахівці-початківці - для таких категорій пошукачів пропонує budni.robota.ua вакансії. Стартові умови, які пропонують роботодавці стажистам, молодим фахівцям, гідні вашої уваги.
Нові правила військового рекрутингу. Міністерство оборони України запровадило новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України, який передбачає чотири етапи, пише robota.ua.
Український бізнес оцінив свою діяльність. У березні бізнес позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності після п’яти місяців поспіль негативних очікувань. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця. У березні 2024 року ІОДА зріс до 52.0 з 47.5 у лютому, перевищивши нейтральний рівень (50 пунктів).
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Експорт українських IT-послуг почав зростати. У лютому 2024 року обсяг IT-експорту збільшився на 2% і становив $518 мільйонів. Українській економіці це принесло на $10 мільйонів більше у порівнянні з січнем. Водночас, ці показники на 5,3% або ж $29 мільйонів менші у порівнянні з лютим 2023.
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