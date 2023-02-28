День фінансів: ТОП-10 найприбутковіших банків України, індексація пенсій, 7 варіантів для зберігання гривні — Finance.ua

День фінансів: ТОП-10 найприбутковіших банків України, індексація пенсій, 7 варіантів для зберігання гривні Сьогодні 17:50

Вівторок, 28 лютого. В останній день зими йшлося про 🏛найприбутковіші банки, про те, де 👛зберігати гривню, та скільки осіб на одну 👨‍🚒👷‍♀️вакансію було в 2022 та 2023 роках.

ТОП-10 найприбутковіших банків України. Приблизно дві третини банків (46 з 67) закінчили 2022 рік з позитивним балансом. Їх загальний прибуток склав 45,5 млрд за рік: Топ-10 банків заробили 95% від усього прибутку банків Приблизно дві третини банків (46 з 67) закінчили 2022 рік з позитивним балансом. Їх загальний прибуток склав 45,5 млрд за рік: Топ-10 банків заробили 95% від усього прибутку банків з позитивним балансом.

Хоча, за даними НБУ, в українських банках знову побільшало проблемних кредитів.

Також НБУ перегляне стратегію дій в умовах воєнного стану.

До речі, Finance.ua проаналізував багато пропозицій від банків і обрав найбільш привабливі та вигідні варіанти, де можна зберігати тимчасово вільну гривню з можливістю нею скористатися будь-якої миті:

Скільки боргів Україна повинна повернути. За даними НБУ, у 2023 році уряд, центральний банк, підприємства і банки За даними НБУ, у 2023 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 13,169 млрд доларів, з яких 10,451 млрд доларів — основна сума боргу, 2,718 млрд доларів — відсотки.

Індексація пенсій. Відповідно до постанови Кабміну, розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 року становитиме 19,7%. Підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів. Зокрема, з 1 березня будуть індексовані пенсії Відповідно до постанови Кабміну, розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 року становитиме 19,7%. Підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів. Зокрема, з 1 березня будуть індексовані пенсії для таких громадян.

Українцям продовжили деякі виплати до кінця війни.

Виплати від ООН. Програмна координаторка Невідкладної грошової допомоги БФ «Право на захист» Наталія Бриль перерахувала Програмна координаторка Невідкладної грошової допомоги БФ «Право на захист» Наталія Бриль перерахувала основні помилки, які допускають українці при подачі заявок на виплати від ООН.

У Мінфіні США розповіли про стратегію санкцій проти рф цього року. США у 2023 році буде намагатись завадити росії ухилятись від запроваджених проти неї санкцій. Про це США у 2023 році буде намагатись завадити росії ухилятись від запроваджених проти неї санкцій. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США. За її словами, центральною частиною стратегії США в 2023 році буде спроба завадити росії ухилитися від запроваджених санкцій.

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