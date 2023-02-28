В українських банках знову побільшало проблемних кредитів — Finance.ua

В українських банках знову побільшало проблемних кредитів Сьогодні 16:14 — Кредит&Депозит

В українських банках знову побільшало проблемних кредитів

У січні обсяг непрацюючих кредитів в українських банках зріс на 5,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Так, частка непрацюючих кредитів (NPL, non-performing loan) у банківському секторі на 1 лютого становила 38,2% порівняно з 38,1% на 1 січня. Обсяг проблемних кредитів зріс на 5,6 млрд грн за місяць.

Як раніше пояснювали в Нацбанку, руйнування активів та заставного майна, втрата доходів та погіршення платоспроможності позичальників знижують їх спроможність обслуговувати кредити, відтак погіршується якість кредитних портфелів банків та збільшуються відрахування у резерви.

Позаяк визнання справжньої якості активів триватиме надалі, відповідно зростатимуть обсяги NPL.

Станом на 1 січня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) становила 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.

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Економічна Правда За матеріалами:

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