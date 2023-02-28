НБУ перегляне стратегію дій в умовах воєнного стану — Finance.ua

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НБУ перегляне стратегію дій в умовах воєнного стану

Казна та Політика
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НБУ перегляне стратегію дій в умовах воєнного стану
НБУ перегляне стратегію дій в умовах воєнного стану
Національний банк України розпочав формування оновленої стратегії, яка враховуватиме перехід у «фазу тривалої війни» та необхідність подальшого відновлення.
Про це голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив у Facebook.
«НБУ як архітектор фінансового ринку не може й надалі наслідувати стратегію „мирного часу“, ми маємо реагувати на виклики та формувати оновлену стратегію, тримаючи в полі зору два напрямки: „стратегію опору“, адже ми перейшли в фазу тривалої війни та „стратегію відновлення“, адже попереду перемога і необхідність швидкого відновлення», — написав Пишний.
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Він зауважив, що також планується проаналізувати роботу регулятора за 2022 рік.
«Ключовий висновок — спільними зусиллями ми повинні уникнути монетизації дефіциту бюджету цього року. Емісія може здатися простим і швидким рішенням, чудодійними ліками. Але ліки не можуть бути згубнішими за хворобу. І в цьому питанні наш підхід незмінний. Ми маємо планувати заходи, передбачати ризики і управляти цією кризою», — наголосив голова НБУ.
Він також підтвердив намір регулятора з квітня цього року розпочати проведення оцінки банків.
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«Питань, які потребують відповідей, вистачає: місія системно важливих банків — з огляду на пріоритети, роль державних банків, питання NPL, які виникли внаслідок війни, підтримка ВПК, кредитування ММСБ, доступність фінансових послуг», — перелічив Пишний.
Він додав, що планувати відновлення України необхідно з урахуванням перспективної бізнес-моделі країни.
«Ми чітко визначимо роль Національного банку в цьому процесі, беручи на себе ініціативу і формуючи порядок денний необхідних змін», — зазначив голова НБУ.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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