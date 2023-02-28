Українцям продовжили деякі виплати до кінця війни — Finance.ua
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Українцям продовжили деякі виплати до кінця війни

Особисті фінанси
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Цього року Уряд продовжив дію соціальних виплат, термін яких сплив вже після 24 лютого 2022 року.
Виплати здійснюватимуться автоматично протягом всього воєнного стану та ще 1 місяць після його завершення.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Автоматично продовжено такі соціальні виплати:
  • допомога на проживання ВПО;
  • виплати дітям у складних життєвих обставинах (над якими здійснюють опіку чи піклування, хворим на тяжкі захворювання, які мають інвалідність тощо);
  • громадянам, які не мають права на пенсію та/або є особами з інвалідністю; які мають інвалідність з дитинства або доглядають за такими особами;
  • працездатним особам, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю I групи або особою, що досягла 80-річного віку.
Категорії громадян, які для продовження виплат мають звернутися до соцслужб:
  • малозабезпечені сім’ї й одинокі матері, які отримують виплати на дітей;
  • особи, які отримували тимчасову допомогу по досягненні загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсію.
Але якщо особа живе на територіях проведення активних бойових дій, то такій особі зазначені виплати продовжуються автоматично, без звернення.
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За матеріалами:
Finance.ua
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