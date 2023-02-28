Кількість кандидатів на одну вакансію у 2022 і 2023: динаміка та географія (інфографіка) — Finance.ua

Кількість кандидатів на одну вакансію у 2022 і 2023: динаміка та географія (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Весь 2021 був так званим «ринком пошукача». Вакансій було більше чи стільки ж, скільки й кандидатів. Середня кількість претендентів на одну вакансію становила від 1,5 до 2,5 кандидатів на місце. По суті, працівники обирали, де їм працювати і скільки вони хочуть заробляти.

Про це йдеться в матеріалі rabota.ua.

Це означає, що тепер кількість вакансій значно менша, ніж кількість кандидатів. На початку війни ринок досяг піку, показавши максимальне значення — 25 кандидатів на одне місце.

Це рекорд за останнє десятиліття. Після адаптації бізнесу до ситуації ринок почав стабілізуватися, поступово оживаючи. Конкуренція на одну вакансію почала зменшуватися, досягнувши 5 осіб на місце.

Це хороший індикатор, що показує здоровʼя та відновлення ринку. Хоча довоєнних показників не досягнуто, ми очікуємо, що буде зберігатися здорова конкуренція, а кількість кандидатів на одну вакансію стабілізується на позначці 3,5-4 кандидати на місце в найближчі пів року.

Динаміка вакансій

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну та тимчасової окупації територій частина бізнесів були змушені евакуюватися або зовсім зупинити свою роботу.

Найбільше постраждали сегменти малого та середнього бізнесу. За рахунок них насамперед відбулося скорочення вакансій. Це можна побачити на графіку нижче. Але саме вони найшвидше змогли адаптуватися до ситуації, що склалася, і саме вони є драйвером зростання ринку, починаючи з квітня 2022 року. Ринок постійно відновлюється, кількість вакансій зростає.

Середньомісячне зростання, починаючи з березня 2022 року, становило 3-5% щомісяця. У жовтні 2022 року ринок досягнув максимуму і зупинився на рівні 47% від довоєнного періоду. Подальше зростання, звичайно, можливе, але воно буде вже не таким динамічним, оскільки значна частина підприємств, особливо ті, що знаходилися на окупованих територіях, повністю або частково припинили свою роботу.

Прогноз. Ринок й далі показуватиме органічне зростання 0,5-1,5% щомісяця. Враховуючи тісний взаємозвʼязок між ВВП і кількістю вакансій та з огляду на макроекономічні прогнози, ми сподіваємося, що за підсумком 2023 року ринок зможе відновиться на рівні 70% від довоєнного періоду, а середньомісячна кількість вакансій становитиме 65 000-75 000 вакансій.

Географія вакансій

До війни основне ядро вакансій припадало на Київ та Київську область. Їхня частка становила близько 50-55% у загальній структурі географії вакансій.

З початком повномасштабного вторгнення Львів та західні області України збільшили свою частку у загальній структурі вакансій за рахунок міграції населення та релокації бізнесу. Особливий імпульс отримав Львів та область.

Протягом весни та літа 2022 року їхня частка вакансій становила близько 14-18% від загальнонаціонального. Після відносної стабілізації ситуації в економіці та успіхів української армії на фронті населення стало повертатися до місць постійного проживання, також став відроджуватися і бізнес.

Географія вакансій стала поступово набувати тієї структури, яка була характерна для неї до повномасштабного вторгнення, з тією лише відмінністю, що західні області загалом збільшили свою частку у загальній структурі вакансій.

Станом на 14.02.2022 ринок мав свою звичну структуру, представлену на зображенні нижче. Крім трьох основних бізнес-напрямків, на ринку високу частку займали IT-кластер та HoReCa. З початком повномасштабного вторгнення на перші позиції вийшли IT та транспорт. ІT-сектор став лідером суто технічно, оскільки на тлі скорочення вакансій у традиційних секторах вакансії в IT скорочувалися не так стрімко. Транспорт та логістика стали актуальними на той період, оскільки зростання вантажоперевезень у країні збільшилося багаторазово.

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