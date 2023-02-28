Скільки боргів Україна повинна повернути: прогноз НБУ на 2023 рік — Finance.ua
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Скільки боргів Україна повинна повернути: прогноз НБУ на 2023 рік

Казна та Політика
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Скільки боргів Україна повинна повернути: прогноз НБУ на 2023 рік
Скільки боргів Україна повинна повернути: прогноз НБУ на 2023 рік
Національний банк України оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 січня 2023 року.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
За даними НБУ, у 2023 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 13,169 млрд доларів, з яких 10,451 млрд доларів — основна сума боргу, 2,718 млрд доларів — відсотки.

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У 2023 році Україна повинна повернути МВФ 3,030 млрд доларів, з яких 2,535 млрд доларів основа сума, 495 млн доларів — відсотки.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

  • українська влада хоче розпочати нову програму з Міжнародним валютним фондом вже в першому кварталі цього року. Вона буде складатися з двох частин: негайна фінансова підтримка, на яку Україна розраховує під час війни, та програми післявоєнної відбудови;
  • Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 млрд доларів США;
  • Україна отримає 35 років для погашення кредитів, які надає Європейський Союз. Відсотки допоможуть виплатити партнери.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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