Скільки боргів Україна повинна повернути: прогноз НБУ на 2023 рік — Finance.ua

Скільки боргів Україна повинна повернути: прогноз НБУ на 2023 рік Сьогодні 12:06 — Казна та Політика

Скільки боргів Україна повинна повернути: прогноз НБУ на 2023 рік

Національний банк України оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 січня 2023 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними НБУ, у 2023 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 13,169 млрд доларів, з яких 10,451 млрд доларів — основна сума боргу, 2,718 млрд доларів — відсотки.

У 2023 році Україна повинна повернути МВФ 3,030 млрд доларів, з яких 2,535 млрд доларів основа сума, 495 млн доларів — відсотки.

Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

українська влада хоче розпочати нову програму з Міжнародним валютним фондом вже в першому кварталі цього року. Вона буде складатися з двох частин: негайна фінансова підтримка, на яку Україна розраховує під час війни, та програми післявоєнної відбудови;

Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 млрд доларів США;



Україна отримає 35 років для погашення кредитів, які надає Європейський Союз. Відсотки допоможуть виплатити партнери.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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