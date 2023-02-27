Мета, строки та сума: Шмигаль розкрив деталі нової програми з МВФ — Finance.ua
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Мета, строки та сума: Шмигаль розкрив деталі нової програми з МВФ

Казна та Політика
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Мета, строки та сума: Шмигаль розкрив деталі нової програми з МВФ
Мета, строки та сума: Шмигаль розкрив деталі нової програми з МВФ
Українська влада хоче розпочати нову програму з Міжнародним валютним фондом вже в першому кварталі цього року. Вона буде складатися з двох частин: негайна фінансова підтримка, на яку Україна розраховує під час війни, та програми післявоєнної відбудови.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Forbes.
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«Програма буде розрахована на чотири роки, її загальний бюджет — понад 15 млрд доларів. Головна мета — фінансова підтримка України та консолідація країн G7 задля допомоги Україні на наступні пʼять років. Йдеться про кошти для фінансування дефіциту бюджету (за наявності) та фінансування програм відновлення, розвитку та реформ в Україні», — додав він.
За його словами, розподіл траншів ще обговорюється.
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«Найімовірніше, сума буде поділена на декілька квартальних траншів. Ми розраховуємо, що перший транш отримаємо в першому або другому кварталі цього року», — повідомив прем’єр.
Шмигаль також назвав візит голови МВФ до Києва «історичним».
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«Для Крісталіни Георгієвої було важливо особисто побачити та переконатися, що українська економіка „жива“ — уряд та підприємства працюють. Для МВФ важливо розуміти, що країна є спроможним кредитором», — додав він.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україні у 2023 році потрібні додаткові 5 млрд доларів, щоб закрити дефіцит державного бюджету, і ця сума може надійти від Міжнародного валютного фонду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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