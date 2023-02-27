Мета, строки та сума: Шмигаль розкрив деталі нової програми з МВФ — Finance.ua

Мета, строки та сума: Шмигаль розкрив деталі нової програми з МВФ Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Мета, строки та сума: Шмигаль розкрив деталі нової програми з МВФ

Українська влада хоче розпочати нову програму з Міжнародним валютним фондом вже в першому кварталі цього року. Вона буде складатися з двох частин: негайна фінансова підтримка, на яку Україна розраховує під час війни, та програми післявоєнної відбудови.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Forbes

Читайте також МВФ спрямує значний кредит для України

«Програма буде розрахована на чотири роки, її загальний бюджет — понад 15 млрд доларів. Головна мета — фінансова підтримка України та консолідація країн G7 задля допомоги Україні на наступні пʼять років. Йдеться про кошти для фінансування дефіциту бюджету (за наявності) та фінансування програм відновлення, розвитку та реформ в Україні», — додав він.

За його словами, розподіл траншів ще обговорюється.

Читайте також Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми

«Найімовірніше, сума буде поділена на декілька квартальних траншів. Ми розраховуємо, що перший транш отримаємо в першому або другому кварталі цього року», — повідомив прем’єр.

Шмигаль також назвав візит голови МВФ до Києва «історичним».

«Для Крісталіни Георгієвої було важливо особисто побачити та переконатися, що українська економіка „жива“ — уряд та підприємства працюють. Для МВФ важливо розуміти, що країна є спроможним кредитором», — додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україні у 2023 році потрібні додаткові 5 млрд доларів, щоб закрити дефіцит державного бюджету, і ця сума може надійти від Міжнародного валютного фонду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.