Світовий банк додатково надає Україні $2,5 млрд — Finance.ua
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Світовий банк додатково надає Україні $2,5 млрд

Казна та Політика
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Світовий банк додатково надає Україні $2,5 млрд
Світовий банк додатково надає Україні $2,5 млрд
Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 млрд доларів США.
Про це сказано на сайті Світового банку.
«Грант надає пряму підтримку бюджету України в рамках проєкту Світового банку „Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності в Україні (PEACE)“ для підтримки основних послуг та основних державних функцій в умовах війни, що триває. Кошти, надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), будуть перераховані Уряду України після відповідної перевірки прийнятних витрат Світовим банком», — сказано в повідомленні.
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В установі повідомляють, що додатковий пакет фінансування буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема охорону здоров’я, школи, виплату пенсій, допомогу внутрішньо переміщеним особам, програми соціальної допомоги та заробітну плату працівникам-бюджетникам.
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Президент Світового банку Девід Мальпасс заявив про подальшу підтримку народу України.
За його словами, Світовий банк з початку війни надав Україні 20,6 мільярда доларів фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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