Світовий банк додатково надає Україні $2,5 млрд — Finance.ua

Світовий банк додатково надає Україні $2,5 млрд Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

Світовий банк додатково надає Україні $2,5 млрд

Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 млрд доларів США.

Про це сказано на сайті Світового банку.

«Грант надає пряму підтримку бюджету України в рамках проєкту Світового банку „Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності в Україні (PEACE)“ для підтримки основних послуг та основних державних функцій в умовах війни, що триває. Кошти, надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), будуть перераховані Уряду України після відповідної перевірки прийнятних витрат Світовим банком», — сказано в повідомленні.

В установі повідомляють, що додатковий пакет фінансування буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема охорону здоров’я, школи, виплату пенсій, допомогу внутрішньо переміщеним особам, програми соціальної допомоги та заробітну плату працівникам-бюджетникам.

Президент Світового банку Девід Мальпасс заявив про подальшу підтримку народу України.

За його словами, Світовий банк з початку війни надав Україні 20,6 мільярда доларів фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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