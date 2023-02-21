УЗ отримає $25 мільйонів гранту від Світового банку: як використають кошти — Finance.ua

УЗ отримає $25 мільйонів гранту від Світового банку: як використають кошти Сьогодні 19:33

УЗ отримає $25 мільйонів гранту від Світового банку: як використають кошти

АТ «Укрзалізниця» отримає 25 мільйонів доларів гранту від Світового банку та направить їх на на купівлю та будівництво фітингових (контейнерних) платформ.

Про це розповів голова правління компанії Олександ Камишін.

«Світовий банк виділяє 50 млн дол, 25 млн дол піде на УЗ. Це два проєкти платформ під контейнерні перевезення: закупівля та будівництво», — розповів глава компанії.

Він уточнив, що Укрзалізниця ще не отримала коштів.

Світовий банк оголосив про виділення додаткових 50 млн дол грантового фінансування на ремонт та відновлення транспортної мережі України, збільшення пропускних можливостей експортно-імпортних коридорів, а також на гуманітарну допомогу.

Крім УЗ, половину цих коштів отримає нещодавно створене Держагентство з відновлення для відновлення мостів.

Грант Світового банку буде надано на додаток до $535 млн кредитних коштів, виділення яких було схвалено раніше.

Економічна Правда За матеріалами:

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