"Боротьба зі спекулянтами": Укрзалізниця змінила схему продажу квитків — Finance.ua

"Боротьба зі спекулянтами": Укрзалізниця змінила схему продажу квитків Сьогодні 15:14 — Особисті фінанси

"Боротьба зі спекулянтами": Укрзалізниця змінила схему продажу квитків

Укрзалізниця запровадила нові правила випуску у відкритий продаж повернутих квитків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

З листопада минулого року компанія змінила правила, щоб унеможливити перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси, зокрема на № 67/68 Київ — Варшава — Київ. Продаж цих квитків перевели в онлайн, щоб за 20 днів до рейсу всі рівносильно могли купити квиток.

Однак перекупщики перелаштували алгоритми своїх дій на «онлайн-рейки» та розпочали полювання на квитки з повернень.

Читайте також Укрзалізниця запустила програму лояльності для пасажирів

Укрзалізниця провела низку «контрольних закупівель» за оголошеннями в мережі, де за «комісію» пропонували знайти квитки до Варшави, та встановила співробітників, які були учасниками цього процесу.

«З 28.01.2023 запроваджено ще одне коригування в процес продажів, яке має не залишити шансів спекулянтам і дати можливість пасажирам простіше знаходити квитки. Окрім відкриття продажів рівно за 20 днів до дати поїздки о 08:00, усі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему чітко за один день до дати поїздки між 08:00 та 09:00 ранку», — додали в компанії.

Тож, якщо не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ним полювати чи звертатись до «перекупщиків» — можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хв. після здачі.

До речі, подорожувати також допоможе Proizd.ua. Це сервіс продажу квитків на поїзд. Купити квиток дуже просто — на сайті є докладні інструкції. А з промокодом sd2023 можна отримати знижку у розмірі 5%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.