Укрзалізниця запускає «лижний експрес»: маршрут та розклад — Finance.ua
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Укрзалізниця запускає «лижний експрес»: маршрут та розклад

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Укрзалізниця на період свят призначає додатковий потяг — «лижний експрес» № 745/746 Київ — Славське.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що цеї поїзд доставить пасажирів у гори та повернеться до столиці ще до початку комендантської години.
«Поїзд відправлятиметься з Києва з 30 грудня щодня о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55. Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07», — йдеться в повідомленні.
Маршрут потягу проходить через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.
Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті.
За матеріалами:
Економічна Правда
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