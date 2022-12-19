Укрзалізниця запускає «лижний експрес»: маршрут та розклад — Finance.ua

Укрзалізниця запускає «лижний експрес»: маршрут та розклад Сьогодні 17:32 — Фондовий ринок

Укрзалізниця на період свят призначає додатковий потяг — «лижний експрес» № 745/746 Київ — Славське.

Зазначається, що цеї поїзд доставить пасажирів у гори та повернеться до столиці ще до початку комендантської години.

«Поїзд відправлятиметься з Києва з 30 грудня щодня о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55. Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07», — йдеться в повідомленні.

Маршрут потягу проходить через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті.

Економічна Правда За матеріалами:

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