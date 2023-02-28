Виплати від ООН: як збільшити шанси на отримання коштів — Finance.ua

Виплати від ООН: як збільшити шанси на отримання коштів Сьогодні 09:06 — Особисті фінанси

Виплати від ООН: як збільшити шанси на отримання коштів

Навколо вже широко відомих виплат українцям у розмірі 6600 гривень від ООН часто поширюється багато різноманітної інформації, і багато повідомлень є суперечливими. Фахівці радять перевіряти інформацію про виплати у офіційних джерелах, щоб не натрапити на шахраїв.

Програмна координаторка Невідкладної грошової допомоги БФ «Право на захист» Наталія Бриль перерахувала основні помилки, які допускають українці при подачі заявок на виплати від ООН.

Головні помилки при подачі на виплати

Люди неуважно читають критерії та не перевіряють себе на відповідність всім вимогам. При реєстрації на грошову допомогу співробітниками БФ «Право на захист» перевіряється приналежність до всіх необхідних критеріїв.

Люди отримують відмову в реєстрації саме через невідповідність вимогам на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН.

Також фіндопомога недоступна українцям, які раніше вже отримували міжнародну грошову допомогу. Як від УВКБ ООН, так і від інших агентств.

«Нагадуємо, що фінансова допомога в розмірі 2220 грн на особу на місяць — це один і той самий вид допомоги, що реалізують різні агентства, вона є разовою. На цей момент повторної реєстрації в рамках грошової допомоги від УВКБ ООН немає», — пояснює Наталія Бриль.

Людина не може підтвердити приналежність до категорій осіб, що можуть подати заявку на отримання допомоги (довідки, витяги тощо).

У першу чергу обов’язково має бути документ, що посвідчує особу. А також інші підтверджувальні документи: наприклад, якщо особа переміщена після 24 лютого 2022 року, має бути довідка внутрішньопереміщеної особи; якщо є проблеми зі здоров’ям — треба надати довідку про інвалідність чи медичну довідку, що підтверджує стан чи хворобу бенефіціара та неможливість прибути до пункту збору даних.

Повний перелік документів, що необхідні для реєстрації, можна знайти в описі програми

Читайте також У січні виплати не отримали 400 тисяч ВПО: коли надійдуть кошти

Приходять не всі члени родини. Щоб запобігти можливим випадкам шахрайства або маніпуляцій, фонд реєструє лише за умови особистої присутності всіх членів родини у пунктах збору даних.

«Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація засобами відеозв’язку за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я)», — пояснює фахівець.

Не враховують інформацію про те, як проходить процес подачі заявки в певному місті. У деяких пунктах збору даних діє попередній запис в чергу через спеціальну електронну форму.

«Інформація про це завжди є та оновлюється на сайті , а також в регіональних телеграм-каналах (для кожного міста створено свій телеграм-канал, де можна відстежувати актуальну інформацію)», — пояснює експерт.

Опираються на інформацію з неперевірених джерел та йдуть на реєстрацію без попередньої перевірки офіційної інформації.

Офіційна інформація завжди публікується на сайті БФ «Право на захист». Її можна знайти на сайті БФ або на сайті УВКБ ООН

Потенційні бенефіціари часто не розуміють різницю між міжнародною грошовою допомогою та державними виплатами/державною допомогою. Наприклад, плутають з грошовою допомогою для соціально незахищених верств населення, на проживання внутрішньо переміщених осіб, малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям на дітей та іншим категоріям.

«Грошова допомога від УВКБ ООН — це міжнародна допомога саме для вразливих категорій ВПО, постраждалих від військових дій, а також тих, хто повернувся до місць постійного перебування з вимушеного переміщення до іншої області/країни», — додає фахівець.

При реєстрації на грошову допомогу надають картку, на яку неможливо зарахувати вказану міжнародну допомогу (наприклад, картку «єПідтримка», або картку, яка використовує національну платіжну систему «Простір» (можна користуватися виключно на території України).

Іноді бенефіціари не враховують наявність обмежень на їхньому картковому рахунку на надходження міжнародних грошових переказів. Також бувають випадки, коли бенефіціар надає валютну картку, що унеможливлює зарахування коштів у гривні.

«Слід звернути особливу увагу, що картка має бути саме гривнева, підтримувати платіжну систему Visa або Mastercard, та не мати жодних обмежень на вхідні міжнародні грошові перекази», — радить співрозмовниця.

Найцікавіше про виплати, економіку країни та світу, нерухомість та технології читайте у нашому Instagram. Підписуйтесь, аби бути в курсі найважливіших новин!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.