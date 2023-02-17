У січні виплати не отримали 400 тисяч ВПО: коли надійдуть кошти — Finance.ua

У січні виплати не отримали 400 тисяч ВПО: коли надійдуть кошти Сьогодні 14:41 — Особисті фінанси

У січні виплати не отримали 400 тисяч ВПО: коли надійдуть кошти

Мінреінтеграції повідомило, 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб не отримали грошову допомогу від держави у січні. Причиною цього стало недофінансування бюджетної програми, яке сталося через помилку.

Коли надійдуть виплати

У відомстві уже розв’язали проблему із недостатнім виділенням коштів та спрямували на фінансування програми суму, якої не вистачало.

"Проблему оперативно вирішили спільними зусиллями Мінреінтеграції, Мінсоцполітики та Мінфіну. Обсяг виплат за січень був збільшений на суму майже 1,3 мільярда гривень",— йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції також додали, що оперативно виявити проблему вдалося завдяки зверненням громадян на гарячу лінію міністерства.

«Почути та зреагувати. Саме так маємо робити. Дякую всім, хто долучився до вирішення проблеми. Зокрема Мінсоцполітики та Мінфіну. Декілька сотень тисяч людей змогли врешті отримати фінансову допомогу від держави. Прошу й надалі ретельно відслідковувати сигнали від людей», — зауважила Ірина Верещук.

Які ще виплати можуть отримати українці

Багатодітні сім’ї, переселенці та ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, мають право на допомогу від США у розмірі 100 доларів або 3 600 гривень.

Ще одним фондом, який допомагає постраждалим від війни українцям отримати допомогу від донорів, є Ukrainely. У пріоритеті для допомоги сім’ї з дітьми.

З початку січня цього року в Україні відновили приймання заявок на 6600 гривень допомоги від Агентства ООН у справах біженців. Отримати виплати можна через партнерську організацію «Люди в біді».

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Телеканал 24 За матеріалами:

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