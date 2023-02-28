На аукціоні Prozorro продали бурштину на ₴1 мільйон — Finance.ua
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На аукціоні Prozorro продали бурштину на ₴1 мільйон

Казна та Політика
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На аукціоні Prozorro продали бурштину на ₴1 мільйон
На аукціоні Prozorro продали бурштину на ₴1 мільйон
На платформі Prozorro.Продажі 27 лютого 2023 року відбулися перші аукціони з продажу бурштину, які принесли організаторам 1 млн грн.
Про це повідомляє ДП «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці.
«У понеділок, 27 лютого, в системі Прозорро.Продажі відбулися перші онлайн-аукціони з продажу бурштину. За їхніми підсумками система допомогла заробити організатору торгів — Держсховищу дорогоцінних металів і каміння — перший мільйон гривень», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що з оголошених 17 торгів відбулося шість, на яких Держсховище продало понад 200 кг бурштину.
Переможці цих торгів матимуть дев’ять робочих днів на підписання протоколу та договору е-аукціону. А після цього — ще п’ять робочих днів на сплату повної ціни за лоти, визначеної за результатами торгів.
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Нагадаємо, 10 лютого 2023 року Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України на підставі рішення Міністерства фінансів України оголосило 17 аукціонів з продажу бурштину. Загальна стартова сума всіх аукціонів складає понад 13 млн грн. Стартова вартість найдешевшого лота — 3 тис. грн гривень, найдорожчого — понад 3 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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