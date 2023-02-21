Уряд затвердив порядок проведення е-аукціонів під час великої приватизації — Finance.ua
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Уряд затвердив порядок проведення е-аукціонів під час великої приватизації

Казна та Політика
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Уряд затвердив порядок проведення е-аукціонів під час великої приватизації
Уряд затвердив порядок проведення е-аукціонів під час великої приватизації
Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення електронних аукціонів під час великої приватизації.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
«Затверджено Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації», — написав Мельничук.
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За його словами, порядок визначає механізм проведення електронних аукціонів для продажу обʼєктів великої приватизації з використанням електронної торгової системи, визначення переможця за результатами електронного аукціону, розміру та порядку внесення плати за участь в електронному аукціоні відповідно до положень ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна».
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«Визнано такою, що втратила чинність постанову КМУ від 10.05.2018 N 386 «Про затвердження Порядку продажу обʼєктів великої приватизації державної власності», — повідомив Мельничук.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомляв, що уряд продовжує реформу корпоративного управління та приватизацію.
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«Лише від початку року в межах так званої малої приватизації на відкритих аукціонах держава залучила 747 млн грн, а підприємці з усієї країни отримали можливості для розвитку своєї справи», — повідомив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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