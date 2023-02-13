Конфісковані російські активи продаватимуть на аукціонах за механізмом малої приватизації — Finance.ua
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Конфісковані російські активи продаватимуть на аукціонах за механізмом малої приватизації

Казна та Політика
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Конфісковані російські активи продаватимуть на аукціонах за механізмом малої приватизації
Конфісковані російські активи продаватимуть на аукціонах за механізмом малої приватизації
Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії та порядок продажу конфіскованих російських активів.
Про це повідомляє Урядовий портал. 
Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, порядок визначає, зокрема, питання використання коштів на відбудову, відбір проектів і пріоритетність відновлення об’єктів, прозорість звітування.
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Також уряд ухвалив постанову, яка регулює продаж конфіскованих російських активів та майна, кошти з яких є одним із джерел наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.
За словами Шмигаля, у держбюджеті України вже є 17 млрд грн, конфіскованих у російських банків.
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«Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна. Це означає відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти», — відзначив глава уряду.
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Прем’єр-міністр підкреслив, що всі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування і «багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє».
Шмигаль додав, що аукціони з продажу будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідати за них буде Фонд державного майна, таким чином буде збережено принцип відкритості, прозорості та конкуренції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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