Британія може використати заморожені російські активи, щоб допомогти відбудувати Україну — Finance.ua

Британія може використати заморожені російські активи, щоб допомогти відбудувати Україну Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що уряд його країни працює із західними союзниками, щоб спробувати легалізувати процес надання Києву заморожених російських активів на відбудову України.

Про це пише The Independent

Відповідаючи запитання під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, чи прем’єр «очистить репутацію Лондона як міста, яке все ще відмиває російські гроші», Сунак зауважив, що на посаді міністра фінансів запровадив «найширший і найперспективніший» пакет санкцій проти рф.

«Велика Британія оголосила про нові санкції, які продовжуватимуть дуже чітко демонструвати, що агресія росії є неприйнятною, і ми будемо карати її всіма можливими способами», — додав він.

Читайте також Велика Британія запроваджує нові санкції проти рф

Прем’єр зауважив, що Лондон обмірковує ідею використання заморожених російських активів для допомоги у відбудові зруйнованої України.

Раніше, під час виступу на Даунінг-стріт він зазначив, що наразі створюється незалежний фонд для збору підсанкційних російських активів.

«Ми гарантували, що виділені тут кошти будуть закладені в основу реконструкції України, і зараз ми працюємо з міжнародними партнерами через судовий процес, щоб використати ці активи для фінансування реконструкції України», — сказав Сунак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.