Зірка «Гри престолів» виставив лот на благодійний аукціон Prozorro.Продажі — Finance.ua

Зірка «Гри престолів» виставив лот на благодійний аукціон Prozorro.Продажі Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Актор Джек Глісон, відомий за роллю короля Джоффрі Баратеона в серіалі «Гра престолів», виставив на благодійний аукціон статуетку у вигляді свого героя. Гроші від продажу будуть направлені на придбання тепловізора.

Про це повідомляє ДП «Прозорро.Продажі» у Facebook.

«Ірландський актор Джек Глісон, відомий за роллю короля Джоффрі Баратеона в „Грі престолів“, виставив на благодійний аукціон Прозорро.Продажі статуетку короля Джоффрі Баратеона», — йдеться у повідомленні.

Актор виявив бажання підтримати Україну в її боротьбі за незалежність.

«Всім привіт! Мене звати Джек Глісон. Я хочу підтримати Україну в її боротьбі за Незалежність. Незабаром я приїду до вас на кілька днів, а зараз, підтримуючи ініціативу українських колег, я хочу виставити на аукціон статуетку, виготовлену одним художником у Лос-Анджелесі. Переможцю я особисто підпишу й передам статуетку в Києві 16 лютого, або ж мої друзі надішлють її куди потрібно», — сказав актор.

Фото: prozorro.sale

Зібрані за результатами аукціону кошти будуть скеровані на придбання тепловізора для 5-го окремого штурмового полку.

Деталі лоту

Стартова ціна лоту: 10 000 гривень.

Аукціон відбудеться 15 лютого о 12:15.

Фото: prozorro.sale

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