День фінансів: світові кризи за останні 100 років, лідери українського опту, рекордний попит на валюту — Finance.ua

День фінансів: світові кризи за останні 100 років, лідери українського опту, рекордний попит на валюту Вчора 17:50

В понеділок, 27 листопада ми дослідили світові фінансово-економічні кризи за останні 100 років. Про це читайте в новій статті:

Скільки Європейський інвестиційний банк уже виділив Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з президентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернером Хойєром проекти з відновлення України. За словами Шмигаля, ЄІБ вже акумулював для нашої держави понад 7,5 млрд євро.

Рекордне ввезення валюти банками. Обсяг готівкової Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у жовтні 2023 року, становив 1 млрд 56 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року.

Як зміниться дохідність депозитів — думки банкірів.

У НБУ назвали два чинники стійкості курсу гривні до долара. Ситуація на валютному ринку України після Ситуація на валютному ринку України після переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості залишається стійкою. На це головним чином впливають два фактори.

Скільки часу проходило між початком переговорів та вступом країн в ЄС. Аналітики Аналітики дослідили , скільки часу минало між початком переговорів та приєднанням до блоку різних країн.

Кабмін схвалив адаптований до норм ЄС пакет законопроєктів про торговельний захист.

НАТО погодить рекомендації реформ, які потрібні Україні для вступу.

Де буде інтернет під час блекаутів. Міністерство цифрової трансформації і ЛУН створили інтерактивну Міністерство цифрової трансформації і ЛУН створили інтерактивну мапу інтернет-провайдерів, за допомогою якої українці зможуть дізнатися, скільки часу забезпечить інтернет-провайдер у разі відключень електрики.

До речі, пенсіонери зможуть отримати на «Укрпошті» по п’ять енергоефективних лапм.

Як зміняться ціни на оренду житла в Україні у 2024 році. Оренда квартир в українських містах Оренда квартир в українських містах подорожчала за останні місяці і багатьох цікавить питання, як змінюватиметься вартість орендованого житла на початку 2024 року. Ріелтори прогнозують, що черговий стрибок цін можливий уже навесні.

Яка частка зарплати йде на оренду житла у представників різних професій.

Лідери українського опту під час великої війни. Згідно з даними Індексу Згідно з даними Індексу Опендатабот , майже половина з топ-10 найуспішніших українських оптовиків — це бізнеси, які займаються торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

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