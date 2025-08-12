День фінансів: супутниковий зв’язок у смартфоні, штраф за неприбуття за повісткою, стаж для пенсії — Finance.ua

День фінансів: супутниковий зв’язок у смартфоні, штраф за неприбуття за повісткою, стаж для пенсії Сьогодні 17:45

Вівторок, 12 серпня. «Суперновина» від Федорова, прогноз щодо міграції українців від НБУ, плани monobank.

Супутниковий звʼязок у кожному смартфоні

Віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив «суперновину» у сфері мобільного інтернету. Україна серед перших у світі в час війни запускає технологію Starlink Direct to Cell. Ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.

Оновлення в monobank

monobank інтегрував у застосунок низку карток лояльності, які автоматично прив’язуються до банківської картки. Крім того, компанія готує масштабне оновлення маркетплейсу market by mono, яке планують випустити на початку осені. Новий функціонал дозволяє отримувати знижки та бонуси без введення коду картки під час оплати карткою monobank — нарахування відбувається автоматично.

Штраф за неприбуття за повісткою

Штраф за неприбуття за повісткою до ТЦК тепер можна сплатити онлайн . Сплата штрафу дозволяє закрити одне порушення і прибирає червону стрічку. Але повістки можуть надходити й надалі.

Нагадаємо, що в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада 2025 року. Разом із тим почали діяти кілька змін, що стосуються військовозобов’язаних — зокрема щодо бронювання, обліку, проходження військового навчання та служби тощо. Про основні нововведення розповідаємо тут

Нова хвиля еміграції

Національний банк у свіжому інфляційному звіті переглянув свої очікування щодо повернення українців з-за кордону. Замість 500 тис. осіб до 2027 року тепер прогнозується лише 100 тис. Ба більше, регулятор передбачає нову хвилю еміграції — до 400 тис. людей у 2026−2027 роках.

Зарплати українських дипломатів

За даними аналітиків R&D центру YouControl, середня річна зарплата дипломата у 2024 році становила 2,95 млн грн. Зарплатна вилка у дипломатичних представників за 2024 рік доволі широка — від 585 тис. грн без окремо задекларованих компенсаційних виплат — і до 4,3 млн грн разом з компенсаційними виплатами.

Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк очікує , що після завершення війни в Україні очікується великий попит на робочу силу у всіх галузях економіки.

👩‍🦳 Відмітимо, що для того, щоб мати право на отримання пенсії за віком, необхідно мати відповідну кількість років страхового стажу. Чи можна розраховувати на пенсію, якщо страхового стажу не вистачає — розповідаємо в новій статті:

Перекази всередині країни та за кордон

За даними НБУ, за пів року бізнес і населення України здійснили понад 1,6 млрд платіжних операцій із використанням кредитових трансферів і прямого дебету — як всередині країни, так і за її межами. У межах України було здійснено понад 1,6 млрд операцій на суму більше 22,5 трлн грн.

Нова програма з МВФ

Україна планує представити Міжнародному валютному фонду пропозиції щодо укладення нової програми фінансової підтримки. Зараз відбувається формування позиційної рамки і напрямків нової програми, яка може прийти на заміну тій, що є зараз. Умови програми обговорюватимуть протягом осені, але вже зараз можна припустити, що практично всі умови, які ще не виконані в чинній програмі, перейдуть у нову.

Підтримка прифронтових регіонів

Кабінет Міністрів планує ухвалити низку рішень, спрямованих на підтримку населення та бізнесу у прифронтових регіонах. Серед них — зміна підходів до бронювання, збільшення компенсацій аграріям, субсидування вартості 100 кВт електроенергії на сім’ю та інші заходи.

Кабмін також розширив перелік сфер, компанії з яких можуть стати резидентами правового та податкового режиму Дія.City. До нього тепер можуть приєднатися компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів.

Зміни в правилах оренди

В Україні готують податкову реформу, яка має знизити ставку на доходи від оренди, звільнити від податків власників, що здають житло переселенцям, і спростити легалізацію угод. Якщо зміни ухвалять, тіньова оренда може різко скоротитися, а права орендарів та орендодавців — посилитися.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.