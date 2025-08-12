Скільки заробляють українські дипломати (інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробляють українські дипломати (інфографіка) Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

За кордоном Україну представляють 76 чинних надзвичайних і повноважних послів, 17 із них призначені наприкінці липня 2025 року. За даними аналітиків R&D центру YouControl, середня річна зарплата дипломата у 2024 році становила 2,95 млн грн.

Гендер, освіта та місце народження українських дипломатів

30% надзвичайних і повноважних послів України народилися в Києві (17) та Київській області (6). В Черкаській області народились 5 з проаналізованих дипломатів.

Закарпатська, Рівненська і Тернопільська є місцем народження для 4 послів кожна. Ще 4 надзвичайних і повноважних послів України народились за кордоном.

Інфографіка R&D центру YouControl

Середній вік надзвичайних і повноважних послів становить 52 роки. Наймолодшим дипломатам майже 40 років, а найстаршому трохи більше 60.

Серед послів України більшість — чоловіки: 62 проти 14 жінок.

Інфографіка R&D центру YouControl

В більшості чоловіки/дружини діючих дипломатів або займаються підприємницькою діяльністю чи працюють в комерційних установах, або в деклараціях дипломатів взагалі відсутні дані щодо їхніх доходів.

Проте у двох чинних надзвичайних і повноважних послів України другі половинки також пов’язані або були пов’язані із дипломатичною сферою.

Згідно з даними біографій у відкритих джерелах, 70 чинних надзвичайних і повноважних послів України, мають вищу освіту, зокрема у сфері економіки, юриспруденції, філології та лінгвістики, міжнародних відносин та ін. Трохи більше ніж 30% з них (23) мають науковий ступінь кандидатів або докторів наук. Інформація щодо освіти у 6 послів відсутня у публічному доступі.

Політичний та дипломатичний досвід

63% чинних надзвичайних і повноважних послів України (48 із 76) мають довготривалий досвід у дипломатичній службі. Більшість із них розпочали кар’єру саме в структурі Міністерства закордонних справ. 24 з проаналізованих дипломатів до призначення на поточні посади були надзвичайними і повноважними послами в інших країнах в різний період часу.

П’ятеро серед проаналізованих послів в минулому були народними депутатами України.

Декілька надзвичайних і повноважних послів перейшли на дипломатичну службу з оборонної сфери.

Також серед чинних послів є колишні високопосадовці з органів державної виконавчої влади.

Зарплати дипломатів

Середня річна зарплата надзвичайного і повноважного посла, куди входять компенсаційні виплати як частина Фонду оплати праці, у 2024 році становила 2,95 млн грн.

При цьому саме компенсаційні виплати складали 65% і більше від загальної суми заробітної плати у 39 проаналізованих дипломатів. А у п’ятьох з-поміж проаналізованих 44 послів така складова доходу від МЗС відсутня.

Зарплатна вилка у дипломатичних представників за 2024 рік доволі широка — від 585 тис. грн без окремо задекларованих компенсаційних виплат — і до 4,3 млн грн разом з компенсаційними виплатами.

У деклараціях за 2024 рік зафіксовано низку додаткових статей прибутку, які демонструють фінансову мозаїку життя українського дипломатичного корпусу. Серед них: проценти за банківськими вкладами, пенсії та соціальні виплати, дохід від оренди майна, дохід від відчуження рухомого майна, дивіденди тощо.

