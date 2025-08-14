Держава покриватиме перший внесок за іпотекою для ВПО — деталі від нового міністра соцполітики Сьогодні 09:32 — Особисті фінанси

Держава покриватиме перший внесок за іпотекою для ВПО — деталі від нового міністра соцполітики

У Мінсоцполітики працюють над програмою для внутрішніх переселенців, у межах якої держава покриватиме перший внесок за кредитом на власне житло, а також частину щомісячних платежів упродовж року.

Про це міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін заявив в інтерв’ю Укрінформу

«Ми плануємо переглянути політику щодо ВПО і створити чіткий шлях від евакуації до інтеграції у громаду, забезпечити соціальну адаптацію та економічну самостійність. Один із перших кроків — забезпечення житлом: держава покриватиме перший внесок за кредитом, а також частину щомісячних платежів упродовж року. Головна умова — офіційна зайнятість», — зазначив Улютін.

Читайте також В Україні стартує інвентаризація житла для переселенців

Він зауважив, що, імовірно, нову програму співфінансуватиме місцева влада, оскільки «громади зацікавлені, щоб люди залишались, працювали, народжували дітей».

«Загалом наша мета — дати людям вибір. Якщо хтось не готовий брати участь у кредитній програмі, ми хочемо вдосконалити механізм орендної субсидії. З іншого боку, для тих, хто хоче придбати власне житло, ми пропонуємо кредитну модель із компенсацією першого внеску», — додав він.

Він також поінформував, що субсидією на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб скористалися небагато людей, тож відомство планує її опрацювати й вдосконалити.

Читайте також Мінсоцполітики спрощує виплати за розміщення переселенців

«Насправді — небагато. І ми опрацьовуватимемо цю програму також, щоб зрозуміти, чому вона не спрацювала», — підкреслив Улютін.

Він додав, що в міністерстві хочуть вдосконалити механізм орендної субсидії. Водночас він зауважив, що ринок оренди в Україні тінізований.

«Для участі у програмі потрібно офіційно укласти договір і передати його в податкову, адже держава компенсує податок, який мав би сплатити орендодавець. Але багато з власників осель не хочуть офіційно показувати, що здають в оренду житло», — пояснив міністр.

Улютін зауважив, що в цьому контексті актуалізується питання довіри до держави. Він висловив думку, що загалом потрібно змінювати філософію взаємодії між громадянами й державними інституціями.

Нагадаємо, раніше народний депутат, голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов повідомив , що Мінсоцполітики опублікувало проєкт постанови Уряду щодо Порядку надання державної допомоги за пільговим іпотечним кредитом за програмою єОселя для ВПО та осіб, які проживають на прифронтових територіях.

Державна допомога ВПО та жителям прифронтових громад надаватиметься:

у вигляді сплати 70% першого внеску за пільговий іпотечний кредит (з разовою комісією за видачу кредиту), але не більше 30% від суми кредиту;

за пільговий іпотечний кредит (з разовою комісією за видачу кредиту), але не більше 30% від суми кредиту; на покриття 70% щомісячних платежів протягом першого року з дати укладення кредитного договору.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.